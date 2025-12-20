Небо и земля по сравнению с «Киевским». Домашний шедевр: воздушные коржи из меренги и бархатный крем

Этот торт — гимн изысканной простоте и насыщенному вкусу. Воздушные, хрустящие коржи из орехового безе, по структуре напоминающие меренгу, в сочетании с бархатистым, интенсивным шоколадным кремом создают невероятную игру текстур и глубину. Он настолько легкий и одновременно богатый, что классический «Киевский» рядом с ним кажется просто тренировкой перед настоящим кулинарным шедевром, который при этом готовится из минимального набора продуктов.

Для ореховых коржей-безе вам понадобится: 6 яичных белков, 300 г сахара, 300 г любых орехов (грецкие/фундук/миндаль), щепотка соли, 1 ч.л. лимонного сока. Для шоколадного крема: 300 г горького шоколада, 300 мл жирных сливок (33%), 100 г сливочного масла. Орехи обжарьте и измельчите в крошку. Белки взбейте с солью и лимонным соком в устойчивую пену, постепенно добавляя сахар, до плотных пиков. Аккуратно вмешайте орехи. Разделите массу на 3 части, выложите на пергамент в виде одинаковых кругов. Выпекайте при 150°C около 1,5 часов, затем остудите в выключенной духовке. Для крема разломайте шоколад, доведите сливки до кипения и залейте ими шоколад. Через минуту перемешайте до гладкости, добавьте мягкое масло и снова перемешайте. Остудите крем до загустения. Промажьте коржи кремом, соберите торт. Дайте настояться в холодильнике не менее 8 часов.

