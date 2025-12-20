Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 11:10

Небо и земля по сравнению с «Киевским». Домашний шедевр: воздушные коржи из меренги и бархатный крем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот торт — гимн изысканной простоте и насыщенному вкусу. Воздушные, хрустящие коржи из орехового безе, по структуре напоминающие меренгу, в сочетании с бархатистым, интенсивным шоколадным кремом создают невероятную игру текстур и глубину. Он настолько легкий и одновременно богатый, что классический «Киевский» рядом с ним кажется просто тренировкой перед настоящим кулинарным шедевром, который при этом готовится из минимального набора продуктов.

Для ореховых коржей-безе вам понадобится: 6 яичных белков, 300 г сахара, 300 г любых орехов (грецкие/фундук/миндаль), щепотка соли, 1 ч.л. лимонного сока. Для шоколадного крема: 300 г горького шоколада, 300 мл жирных сливок (33%), 100 г сливочного масла. Орехи обжарьте и измельчите в крошку. Белки взбейте с солью и лимонным соком в устойчивую пену, постепенно добавляя сахар, до плотных пиков. Аккуратно вмешайте орехи. Разделите массу на 3 части, выложите на пергамент в виде одинаковых кругов. Выпекайте при 150°C около 1,5 часов, затем остудите в выключенной духовке. Для крема разломайте шоколад, доведите сливки до кипения и залейте ими шоколад. Через минуту перемешайте до гладкости, добавьте мягкое масло и снова перемешайте. Остудите крем до загустения. Промажьте коржи кремом, соберите торт. Дайте настояться в холодильнике не менее 8 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Новый год без мяса: постные бургеры с тофу покорят всех
Семья и жизнь
Новый год без мяса: постные бургеры с тофу покорят всех
Сырники больше не делаю. Готовлю турецкие гезлеме — только сыр, творог и горстка муки
Общество
Сырники больше не делаю. Готовлю турецкие гезлеме — только сыр, творог и горстка муки
Медовые коржи, халва и сметанный крем. Готовлю турецкий «Медовик» — получается нежнее и сочнее обычного
Общество
Медовые коржи, халва и сметанный крем. Готовлю турецкий «Медовик» — получается нежнее и сочнее обычного
Нежные коржи, сливочный крем и клюква! Собираю уютный торт «Москва» на новогодний стол — он пахнет праздником
Общество
Нежные коржи, сливочный крем и клюква! Собираю уютный торт «Москва» на новогодний стол — он пахнет праздником
Чизкейк без муки и сахара: узнайте секрет полезного праздничного торта
Семья и жизнь
Чизкейк без муки и сахара: узнайте секрет полезного праздничного торта
рецепты
торты
десерты
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны заявило об освобождении двух населенных пунктов
Телеведущий Молчанов отказался комментировать слухи о госпитализации
Постное блюдо на Новый год: потрясающий рецепт пирога с капустой
ЦИК назвал оптимальные сроки подготовки к выборам на Украине
В ДНР рассказали о бесчеловечной тактике ВСУ при отступлении
Куда поехать на Новый год с маленькими детьми: лучшие направления-2026
Названы пять главных препятствий на пути к миру на Украине
«Бросили, как котят»: пленный пристыдил Киев за живой щит из поваров
В Госдуме приготовили защиту от «эффекта Долиной»
Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 декабря
Раскрыто число погибших в ДТП с фурами и пассажирским автобусом под Омском
Налет БПЛА на Воронежскую область вызвал задержку поездов
Россияне застряли на Шри-Ланке из-за отсутствия свободных самолетов
Депутат назвал ключевую тему прямой линии с Путиным
Власти захотели исключить деятельность астрологов из официальной экономики
США пригрозили задержанием прибывающим в страну детям-нелегалам
Присяга рэпера Macan попала на видео
Полковник раскрыл, где ВСУ могут начать контрнаступление под Новый год
Буданов выступил с признанием по мобилизации на Украине
В России построят опытный образец нового самолета
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.