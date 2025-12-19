Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 15:35

Нежные коржи, сливочный крем и клюква! Собираю уютный торт «Москва» на новогодний стол — он пахнет праздником

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот торт — воплощение домашнего тепла и радости. Его мягкие, пропитанные сиропом коржи, легкий сливочный крем и яркая кисло-сладкая нотка клюквы создают невероятно гармоничный и праздничный вкус. «Москва» — не просто десерт, а настоящее настроение — он наполняет дом ароматом ванили и предвкушением чуда, напоминая о самых светлых и добрых моментах.

Для бисквитных коржей вам понадобится: 4 яйца, 150 г сахара, 130 г муки, 30 г крахмала, 1 ч. л. разрыхлителя, ванильный сахар по вкусу. Для крема и прослойки: 600 мл жирных сливок (33%), 150 г сахарной пудры, 300 г клюквы (свежей или замороженной), 100 г сахара для сиропа, 1 ст. л. лимонного сока.

Яйца взбейте с сахаром и ванилью до пышной светлой массы. Аккуратно введите просеянную муку с крахмалом и разрыхлителем, перемешайте лопаткой снизу вверх. Тесто разделите на две части, выпекайте в двух разъемных формах (диаметром 22 см), застеленных пергаментом, при 180 °C около 25 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Коржи полностью остудите. Для клюквенной прослойки ягоды протрите через сито или пюрируйте блендером. Пюре смешайте с сахаром и лимонным соком, проварите 5 минут до легкого загустения, остудите. Сливки взбейте с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Один корж смажьте половиной крема, распределите сверху половину клюквенной массы. Накройте вторым коржом. Верх и бока торта покройте оставшимся кремом. Украсьте целыми ягодами клюквы и веточками мяты. Дайте торту настояться в холодильнике не менее 6 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Томленая рыбка к новогоднему столу — делюсь секретом нежного блюда, которое завоюет внимание гостей
Общество
Томленая рыбка к новогоднему столу — делюсь секретом нежного блюда, которое завоюет внимание гостей
Изысканный салат с печенью — выглядит дорого, стоит копейки: готовим новогодний стол без больших трат
Общество
Изысканный салат с печенью — выглядит дорого, стоит копейки: готовим новогодний стол без больших трат
Закусочный торт к Новому году — готовлю из вафель с нежной начинкой: смело ставим в самый центр стола
Общество
Закусочный торт к Новому году — готовлю из вафель с нежной начинкой: смело ставим в самый центр стола
Песочные коржи, сметана и вишня! Собираю торт «Чародейка» — простой, но безумно вкусный
Общество
Песочные коржи, сметана и вишня! Собираю торт «Чародейка» — простой, но безумно вкусный
Новый год встречаем легко и красиво. Запекаем куриные окорочка с картофельными дольками — простое праздничное горячее
Общество
Новый год встречаем легко и красиво. Запекаем куриные окорочка с картофельными дольками — простое праздничное горячее
рецепты
торты
кулинария
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин признался, что квартира в Кремле не видела ремонта с девяностых
Путин ответил, записывал ли он когда-нибудь «кружочки» близким
Путин высказался об оккультизме и «всяких колдунах»
Путин призвал добиваться того, чтобы российские школьники «включали мозги»
Диетолог предупредил, кому крайне опасно есть селедку
Путин заявил, что не собирается писать мемуары
Путин надиктовал послание потомкам в капсулу времени
В Госдуме ответили, когда будет снят мораторий на штрафы за задержку жилья
Герой России раскрыл, какие люди считаются основным костяком в зоне СВО
Путин отметил роль MAX в цифровом суверенитете России
«Я узнаю»: Путин пообещал изучить дело журналиста Винатье
Путин высказался о ценах на льготные лекарства в аптеках
Путин раскрыл число российских бойцов в зоне СВО
Путина попросили отремонтировать дорогу на Крайнем Севере
В Астрахани задержали подозреваемого в избиении гандбольного тренера
Путин посчитал некорректным вопрос журналиста из США
Ведущие западные СМИ следят за выступлением Путина
В Британии поставили крест на Украине после саммита в Брюсселе
Путин пообещал подумать над увековечением памяти Омара Хайяма в России
«Нельзя почивать на лаврах»: Путин высказался о проблеме московских пробок
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.