Нежные коржи, сливочный крем и клюква! Собираю уютный торт «Москва» на новогодний стол — он пахнет праздником

Этот торт — воплощение домашнего тепла и радости. Его мягкие, пропитанные сиропом коржи, легкий сливочный крем и яркая кисло-сладкая нотка клюквы создают невероятно гармоничный и праздничный вкус. «Москва» — не просто десерт, а настоящее настроение — он наполняет дом ароматом ванили и предвкушением чуда, напоминая о самых светлых и добрых моментах.

Для бисквитных коржей вам понадобится: 4 яйца, 150 г сахара, 130 г муки, 30 г крахмала, 1 ч. л. разрыхлителя, ванильный сахар по вкусу. Для крема и прослойки: 600 мл жирных сливок (33%), 150 г сахарной пудры, 300 г клюквы (свежей или замороженной), 100 г сахара для сиропа, 1 ст. л. лимонного сока.

Яйца взбейте с сахаром и ванилью до пышной светлой массы. Аккуратно введите просеянную муку с крахмалом и разрыхлителем, перемешайте лопаткой снизу вверх. Тесто разделите на две части, выпекайте в двух разъемных формах (диаметром 22 см), застеленных пергаментом, при 180 °C около 25 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Коржи полностью остудите. Для клюквенной прослойки ягоды протрите через сито или пюрируйте блендером. Пюре смешайте с сахаром и лимонным соком, проварите 5 минут до легкого загустения, остудите. Сливки взбейте с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Один корж смажьте половиной крема, распределите сверху половину клюквенной массы. Накройте вторым коржом. Верх и бока торта покройте оставшимся кремом. Украсьте целыми ягодами клюквы и веточками мяты. Дайте торту настояться в холодильнике не менее 6 часов.

