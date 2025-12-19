Медовые коржи, халва и сметанный крем. Готовлю турецкий «Медовик» — получается нежнее и сочнее обычного

Этот торт — восточная интерпретация любимой классики, где знакомый медовый вкус обретает новое звучание. Секрет в невероятно воздушном и влажном креме на основе сметаны и измельченной халвы, который делает текстуру десерта бархатистой и тающей. Ароматные медовые коржи, пропитанные этим кремом, становятся нежными, как облако, а легкая ореховая нотка халвы добавляет благородную глубину, превращая простой «Медовик» в изысканное угощение.

Для коржей потребуется: 100 г жидкого меда, 150 г сахара, 3 яйца, 100 г сливочного масла, 2 ч. л. соды, 500 г муки. Для крема: 800 г жирной сметаны (от 25%), 200 г сахарной пудры, 200 г мягкой ванильной или кунжутной халвы, 100 г измельченных грецких орехов для обсыпки.

В сотейнике растопите масло с медом и сахаром на медленном огне, постоянно помешивая. Когда смесь станет однородной и горячей, снимите с огня и быстро вмешайте соду — масса сильно вспенится. Дайте ей остыть 5–7 минут, затем добавьте яйца по одному, взбивая после каждого. Порционно введите просеянную муку, замесите мягкое тесто. Разделите его на 8-9 частей. Каждую часть тонко раскатайте в круг на пергаменте, обрежьте по диаметру тарелки (22–24 см) и выпекайте при 180 °C 5–7 минут до золотистого цвета. Готовые горячие коржи сразу обрезайте по шаблону. Для крема сметану взбейте с сахарной пудрой до легкой пышности. Халву раскрошите вилкой или натрите на терке и аккуратно вмешайте в сметанную массу. Смажьте кремом каждый корж, включая верхний и боковины. Обсыпьте торт сверху и по бокам крошкой от обрезков, смешанной с измельченными орехами. Дайте торту пропитаться в холодильнике не менее 8–12 часов.

