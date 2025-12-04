Чернослив, маскарпоне и мед. Собираю торт «Звездная ночь»: медовые коржи и нежный сливочный крем

Новый год — время волшебства, а что может быть волшебнее, чем преобразить знакомый с детства вкус, добавив всего одну изюминку? Медовик, этот символ домашнего уюта и праздника, заиграет новыми красками, если к его нежным коржам присоединится неожиданный гость — чернослив. Его благородная сладость и легкая дымная нота создают идеальный контраст с медовой нежностью теста и бархатной сливочностью крема на основе маскарпоне. Этот торт не просто вкусный — он с характером. Он доказывает, что знакомые рецепты могут удивлять, а готовить эффектные десерты проще, чем кажется, даже новичкам.

Для теста возьмите: 2 яйца, 150 г сахара, 100 г меда, 1 ч. л. соды, 80 г сливочного масла, 400-450 г муки. Для крема: 500 г маскарпоне, 1 банка вареной сгущенки (380-400 г), 200 г мягкого чернослива без косточек. В кастрюле смешайте яйца с сахаром, добавьте мед, соду и масло. Нагревайте на водяной бане при постоянном помешивании около 7-10 минут, пока масса не увеличится в объеме и не посветлеет. Снимите с огня и, постепенно подсыпая муку, замесите мягкое тесто. Разделите его на 6-8 частей, раскатайте каждый в тонкий корж и испеките на сухой сковороде или пергаменте в духовке при 180°C по 2-3 минуты с каждой стороны. Охладите. Для крема просто взбейте маскарпоне со сгущенкой до гладкости. Чернослив мелко нарежьте и вмешайте в крем. Соберите торт, промазывая коржи кремом. Обрежьте края для ровности (крошки используйте для обсыпки) и уберите торт в холодильник на ночь для пропитки.

