Упрощенный медовик без раскатки коржей — готовить одно удовольствие: на праздники и Новый год

Упрощенный медовик без раскатки коржей — готовить одно удовольствие: на праздники и Новый год

Этот упрощенный торт медовик без раскатки коржей станет хитом вашего праздничного стола. Готовить его одно удовольствие. Подойдет на любые праздники, включая Новый год.

Для коржа вам понадобится: 2 яйца, 100 г сахара, 2 ст. л. меда, 250 г муки, 1 ч. л. соды. Для крема: 400 г сметаны, 200 г сливок 33%, 150 г сахарной пудры. Разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте яйца с сахаром, добавьте мед и соду, прогрейте на водяной бане 5–7 минут. Добавьте муку, замесите тесто. Выпекайте корж 20–25 минут. Остывший корж разрежьте: из основной части вырежьте круг-основание, остальное нарежьте кубиками. Для крема взбейте сливки с сахарной пудрой, добавьте сметану. Салатницу застелите пленкой. Кубики коржа обмакивайте в крем и выкладывайте в салатницу. Накройте основанием, уберите в холодильник на 8 часов. Переверните на блюдо, посыпьте крошкой.

Вкус торта — нежнейшие медовые коржи в воздушном сметанно-сливочном креме, тающие во рту. Этот рецепт доказывает, что настоящий медовик можно приготовить без семи коржей и долгой сборки!

Ранее стало известно, как приготовить чизкейк из сметаны: бюджетный рецепт, который по вкусу не отличить от классической версии.