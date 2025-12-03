Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — рулет «Красный бархат»: бисквит за 10 минут и крем из сливочного сыра

Мечтаете о знаменитом торте «Красный бархат», но пугает мысль о сборке и долгой выпечке? У меня для вас отличная новость: весь этот волшебный вкус можно упаковать в изящный рулет, который готовится буквально за 15 минут! Этот десерт сочетает в себе все лучшее: насыщенный шоколадный бисквит с бархатной текстурой, невероятно воздушный крем на сливочном сыре и сочные ягоды. Он выглядит как произведение искусства из дорогой кондитерской, но его создание под силу даже новичку. Идеальный вариант, когда нужно срочно приготовить что-то впечатляющее к приходу гостей или просто устроить себе сладкий праздник без лишних усилий.

Вам понадобится для бисквита: 5 яиц, 150 г сахара, 8 г ванильного сахара, щепотка соли, 10 мл растительного масла, 10 г красного пищевого красителя, 40 мл молока, 125 г муки, 4 г разрыхлителя, 12 г какао. Для крема: 500 г сливочного сыра (типа филадельфия), 60 г сахарной пудры, 8 г ванильного сахара, 225 мл холодных сливок 33% жирности.

Разогрейте духовку до 200 °C. Взбейте яйца с сахаром, ванилью и солью до пышной светлой массы. В отдельной емкости смешайте молоко, краситель и масло. Аккуратно соедините жидкую смесь с яичной. Просеянные муку, какао и разрыхлитель добавьте к общей массе и бережно перемешайте лопаткой до исчезновения комков. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, и разровняйте. Выпекайте 7–10 минут. Горячий корж переверните на чистое кухонное полотенце, снимите бумагу и, пока он гибкий, сверните в рулет вместе с полотенцем. Остудите. Для крема взбейте холодные сливки до устойчивых пиков. Отдельно взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой и ванилью до гладкости. Соедините сырную массу со взбитыми сливками. Аккуратно разверните остывший рулет, равномерно распределите крем и сверните обратно уже с начинкой. Уберите в холодильник для стабилизации минимум на 2 часа. Перед подачей украсьте свежей клубникой и сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».