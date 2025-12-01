Шубу больше не делаю! Собираю закусочный торт «Красный бархат» — нежные слои и воздушная шапка

Когда хочется приготовить что-то знакомое, но в совершенно новом исполнении, салат «Красный бархат» становится идеальным решением. Это не просто вариация классической селедки под шубой, а настоящий кулинарный шедевр, где привычные ингредиенты раскрываются по-новому. Особенность этого салата в нежнейшем свекольном суфле, которое покрывает традиционные слои как воздушное бархатное покрывало. Сочетание соленой селедки, сладковатой свеклы и нежного суфле создает удивительно гармоничный вкус, а внешний вид салата вызывает настоящий восторг. Этот салат точно станет главной звездой вашего праздничного стола.

Вам понадобится 200 г филе селедки, 2 отварные картофелины, 570 г очищенной вареной свеклы, 1 красная луковица, 1 вареная морковь, 2 яйца, 100 г майонеза, 15 г желатина, 50 мл воды, соль и 1 ч. л. сушеного чеснока. Залейте желатин водой для набухания. Селедку нарежьте мелкими кубиками. Овощи и яйца натрите на отдельных терках. Для суфле 2/3 свеклы измельчите блендером в пюре. Набухший желатин растопите на водяной бане и смешайте со свекольным пюре и майонезом. Собирайте салат в кольце: первый слой — картофель с майонезом, затем селедка с луком, морковь с майонезом, яйца с майонезом. Оставшуюся свеклу выложите следующим слоем. Залейте салат свекольным суфле и уберите в холодильник на 2–3 часа до полного застывания. Аккуратно снимите кольцо перед подачей. Украсьте зеленью и подавайте охлажденным.

