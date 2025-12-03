Идеальный завтрак из 3 ингредиентов: поджаристый хлеб с начинкой — такой вкусный, что хочется готовить каждый день

Идеальный завтрак из трех ингредиентов: поджаристый хлеб с начинкой — такой вкусный, что хочется готовить каждый день. Этот завтрак — лучшее начало дня: сытный, полезный и невероятно вкусный. Нежная текстура авокадо в сочетании с яйцом и свежей зеленью создает идеальный баланс нутриентов и энергии.

Для приготовления вам понадобится: 1 спелый авокадо, 2 яйца, свежая зелень (зеленый лук, петрушка или укроп) по вкусу, 1 чайная ложка лимонного сока, тонко порезанная ветчина, соль и перец по вкусу.

Как приготовить: яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте кубиками такого же размера. Мелко порубите любимую свежую зелень. В миске аккуратно смешайте все ингредиенты, добавьте лимонный сок, соль и черный перец по вашему вкусу. Аккуратно перемешайте, чтобы сохранить форму кусочков. Подавайте на хрустящих цельнозерновых тостах, украсив ломтиками ветчины, — это идеальная основа для этого нежного и полезного микса.

