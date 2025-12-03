С сырниками больше не заморачиваюсь: пеку лепешки из творога и кефира — безумно вкусно со сливочным маслом и вареньем

С сырниками больше не заморачиваюсь: пеку лепешки из творога и кефира — безумно вкусно со сливочным маслом и вареньем. Эти лепёшки — настоящее чудо домашней кухни. Они получаются невероятно мягкими, воздушными и остаются такими даже на следующий день. Идеальный завтрак, сытный перекус или основа для творожной пиццы — они покорят вас с первой минуты.

Для их приготовления вам понадобится: 500 мл теплого кефира, неполная чайная ложка соли, неполная чайная ложка соды, 2 яйца, 250 граммов творога, 8-9 столовых ложек муки с горкой.

Как приготовить: в глубокой миске смешайте теплый кефир, соль, соду и яйца. Добавьте творог. Постепенно вводите муку, замешивая мягкое, слегка липкое тесто. Дайте ему отдохнуть 15–20 минут. Разделите тесто на части, сформируйте лепешки и обжарьте их на среднем огне под крышкой с двух сторон до золотистого цвета. Горячие лепешки сразу смажьте сливочным маслом — это придаст им особый аромат и мягкость. Готовьте с любовью и наслаждайтесь нежным вкусом!

