23 декабря 2025 в 08:44

Еврейская булочка с творогом — пышная выпечка к завтраку без хлопот: готовлю по традиционному рецепту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Еврейская булочка с творогом — это больше, чем просто выпечка. Это воплощение домашнего уюта, субботнего покоя и щедрости души. Мягкое как облако дрожжевое тесто, сладкая творожная начинка с изюмом и ванилью, и, конечно же, щедрая, ароматная посыпка из мака создают неповторимую гармонию вкуса. Такая булочка тает во рту, наполняя сердце теплом и спокойствием, которое так ценится в семейных традициях.

Для теста: в теплом молоке (250 мл) растворяю свежие дрожжи (20 г) и 1 ст. л. сахара. Оставляю на 10–15 минут в теплом месте до появления пышной шапки.

Муку (500 г) просеиваю в глубокую миску, добавляю оставшийся сахар (около 80 г) и щепотку соли. Делаю углубление, вливаю дрожжевую смесь, добавляю размягченное сливочное масло (100 г) и яйцо (1 шт.). Замешиваю гладкое, эластичное, не липнущее к рукам тесто. Накрываю полотенцем и убираю в теплое место на 1–1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое.

Для начинки: творог (400 г) смешиваю с сахаром (2 ст. л.), ванильным сахаром (1 пакетик) и промытым изюмом (50 г).

Формовка и выпечка: подошедшее тесто обминаю, делю на 8–10 равных частей. Каждую часть раскатываю в лепешку. В центр выкладываю столовую ложку творожной начинки, края теста защипываю сверху, формируя круглую булочку. Выкладываю булочки швом вниз на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга. Накрываю полотенцем и оставляю на 20 минут для расстойки.

Разогреваю духовку до 180°C. Взбиваю оставшееся яйцо и смазываю им булочки. Обильно посыпаю каждую маком (2–3 ст. л.).

Выпекаю 25–30 минут до красивого золотистого цвета. Даю булочкам немного остыть на противне, затем перекладываю на решетку. Подаю теплыми или полностью остывшими.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

