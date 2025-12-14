Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Готовим на завтрак хуэвос ранчэрос — традиционную яичницу мексиканских фермеров: сытный вариант подойдет на обед и ужин

Готовим на завтрак хуэ́вос ранчэрос — традиционную яичницу мексиканских фермеров. Энергичные, сытные и яркие, эти мексиканские яйца на кукурузной тортилье дарят настоящий вкус ранчо и утреннего солнца. Название huevos rancheros переводится как «яйца по-ранчо» и возникло потому, что это традиционный завтрак мексиканских фермеров, который быстро готовили на ранчо до работы.

Для приготовления возьмите: 2 кукурузные тортильи, 2 яйца, 100 г фасоли, 100 г томатного соуса (или свежих помидоров, обжаренных с луком и чесноком), 1/2 авокадо, щепотку соли, перец, немного рубленой кинзы и лайм для подачи.

На сухой сковороде слегка подогрейте тортильи до мягкости и легкой золотистой корочки. На другой сковороде разогрейте немного масла и пожарьте яйца «глазуньей» до желаемой степени готовности. Подогрейте бобы и томатный соус. На каждую тортилью выложите слой бобов, затем яйцо, полейте томатным соусом, сверху добавьте дольки авокадо, свежую кинзу и слегка сбрызните соком лайма. Подавайте сразу же — ярко, сочно и очень ароматно!

Ранее мы делились рецептом-пятиминуткой. Улитки из лаваша с ветчиной и сыром — секрет в яичной заливке.

яичница
яйца
простой рецепт
овощи
завтрак
Ольга Шмырева
О. Шмырева
