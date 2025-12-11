Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 11:30

Рецепт-пятиминутка: улитки из лаваша с ветчиной и сыром — секрет в яичной заливке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Рецепт-пятиминутка: улитки из лаваша с ветчиной и сыром — секрет в яичной заливке. Сыр, ветчина и хрустящий лаваш — идеальное сочетание для вкусного завтрака, сытного обеда или праздничного перекуса. Минимум усилий, быстрый результат и аппетитная золотистая корочка — что еще нужно для хорошего настроения!

Для его приготовления подготовьте: 110 г лаваша (1 лист), 50 г твердого сыра, 100 г ветчины из индейки, 40 мл молока 1,5%, 2 яйца, 50 г томатного соуса или кетчупа, 2 г кунжута для украшения, соль и специи по вкусу.

На целый лист лаваша равномерно намажьте томатный соус или кетчуп. Сыр натрите на терке, ветчину нарежьте тонкой соломкой или небольшими кубиками, равномерно выложите на лаваш. Плотно сверните лаваш в рулет и нарежьте на кусочки толщиной 2–3 см. Плотно уложите улитки вертикально в форму для запекания, чтобы они не выступали выше бортиков. Взбейте яйца с молоком, солью и специями, залейте смесью улитки, стараясь, чтобы жидкость покрыла каждый кусочек. Посыпьте сверху кунжутом и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до румяной золотистой корочки. Простые ингредиенты, минимум усилий — и на столе аппетитные хрустящие улиточки!

Ранее мы делились, что делать, если купили дубовые помидоры. Спасаем — готовим маринованную закуску. Вкуснятина из безвкусных томатов.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
