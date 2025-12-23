Оладьям сказала прощай. Готовлю молдавскую вертуту — тончайшее тесто, творог и щепотка соли

Это блюдо — гимн простой и мудрой кухне, где из минимального набора продуктов рождается нечто удивительное. Вертута воплощает идеал домашней выпечки: ароматное, почти прозрачное тесто, скрученное в рулет вокруг нежной творожной или тыквенной начинки. Ее готовят на особые случаи, и кажется, что в каждый виток рулета хозяйка вкладывает частичку тепла и заботы о близких.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл теплой воды, 1 яйцо, 2 ст. ложки растительного масла, щепотка соли. Для начинки: 500 г творога, 1 яйцо, 50 г сахара, соль по вкусу, ванилин. Из муки, воды, яйца, масла и соли замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте его и дайте отдохнуть 30 минут. Творог разомните вилкой, смешайте с яйцом, сахаром, солью и ванилином. Стол застелите чистой скатертью, посыпьте мукой. Раскатайте тесто в тонкий пласт, а затем аккуратно растягивайте его руками от центра к краям, пока оно не станет почти прозрачным. Равномерно распределите начинку по всей поверхности. С помощью скатерти плотно сверните тесто в рулет, уложите его по спирали в смазанную маслом форму для выпечки. Смажьте вертуту взбитым желтком для золотистой корочки. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до румяного цвета. Подавайте теплой или холодной, нарезав на порционные куски.

