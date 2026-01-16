Литр молока мешаю со сметаной: домашний сыр — это находка. Простой и удачный рецепт

Этот домашний сыр приятно удивляет с первого раза: готовится из самых обычных продуктов, а вкус получается нежным, сливочным и очень домашним. Никаких заквасок и сложных технологий — всё делается на плите за считанные минуты. Такой сыр отлично подходит для бутербродов, завтраков и лёгких перекусов.

Ингредиенты: молоко — 1 л, сметана 20% — 200 г, яйца — 3 шт., соль — 1 ч. л. без горки, укроп — 1 ст. л. мелко нарезанного.

Приготовление: подготовьте все продукты. Укроп хорошо промойте, обсушите и мелко нарежьте. В глубокой миске соедините яйца и сметану, взбейте венчиком или миксером до однородной массы. Молоко влейте в кастрюлю, доведите до кипения и добавьте соль. Тонкой струйкой введите яично-сметанную смесь, постоянно помешивая. Снова доведите до кипения и варите на самом минимальном огне около 5 минут — масса начнёт сворачиваться и станет творожистой. Снимите кастрюлю с огня и дайте содержимому постоять 5–7 минут. Добавьте укроп, аккуратно перемешайте и оставьте ещё на 10 минут. Затем откиньте массу на марлю, сложенную в несколько слоёв, чтобы стекла сыворотка. Завяжите марлю и подвесьте сыр на 10–15 минут для удаления лишней влаги. После этого переложите сыр в миску, накройте и поставьте сверху небольшой груз. Уберите в холодильник на 4–5 часов.

