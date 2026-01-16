Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 11:48

Литр молока мешаю со сметаной: домашний сыр — это находка. Простой и удачный рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот домашний сыр приятно удивляет с первого раза: готовится из самых обычных продуктов, а вкус получается нежным, сливочным и очень домашним. Никаких заквасок и сложных технологий — всё делается на плите за считанные минуты. Такой сыр отлично подходит для бутербродов, завтраков и лёгких перекусов.

Ингредиенты: молоко — 1 л, сметана 20% — 200 г, яйца — 3 шт., соль — 1 ч. л. без горки, укроп — 1 ст. л. мелко нарезанного.

Приготовление: подготовьте все продукты. Укроп хорошо промойте, обсушите и мелко нарежьте. В глубокой миске соедините яйца и сметану, взбейте венчиком или миксером до однородной массы. Молоко влейте в кастрюлю, доведите до кипения и добавьте соль. Тонкой струйкой введите яично-сметанную смесь, постоянно помешивая. Снова доведите до кипения и варите на самом минимальном огне около 5 минут — масса начнёт сворачиваться и станет творожистой. Снимите кастрюлю с огня и дайте содержимому постоять 5–7 минут. Добавьте укроп, аккуратно перемешайте и оставьте ещё на 10 минут. Затем откиньте массу на марлю, сложенную в несколько слоёв, чтобы стекла сыворотка. Завяжите марлю и подвесьте сыр на 10–15 минут для удаления лишней влаги. После этого переложите сыр в миску, накройте и поставьте сверху небольшой груз. Уберите в холодильник на 4–5 часов.

Ранее мы делились рецептом яичницы с овощами. Как шакшука, только интереснее: запеченные перчики и кукуруза поразят вас.

Проверено редакцией
Читайте также
Закуски‑молнии: как за 10 минут соорудить хит праздничного стола без лишних хлопот
Общество
Закуски‑молнии: как за 10 минут соорудить хит праздничного стола без лишних хлопот
Бабушкин секрет: медовая «скатерть» с орехами. Один корж сворачиваю в рулет — и сказка на столе
Общество
Бабушкин секрет: медовая «скатерть» с орехами. Один корж сворачиваю в рулет — и сказка на столе
Готовим «Улитку»: ветчина и сыр в рисовой бумаге — хрустящая, тягучая и очень быстрая вкуснятина на завтрак
Общество
Готовим «Улитку»: ветчина и сыр в рисовой бумаге — хрустящая, тягучая и очень быстрая вкуснятина на завтрак
Сырные блины — только успеваю готовить: вкусняшки по простому рецепту
Общество
Сырные блины — только успеваю готовить: вкусняшки по простому рецепту
Сварите яйца и натрите сыр: быстрые лавашные конвертики спасают всегда — вкусный перекус
Общество
Сварите яйца и натрите сыр: быстрые лавашные конвертики спасают всегда — вкусный перекус
сыр
молоко
простой рецепт
творог
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 16 января: ТОСы выжигают ВСУ, что в Купянске
Трамп проведет очередную встречу по Украине в Давосе
Автоэксперт назвал нестандартный способ сэкономить топливо на трассе
Самая холодная ночь в Москве: прогноз погоды на Крещение, когда будет -30?
В Эстонии высказались насчет отправки военных на учения в Гренландию
Подозреваемые в разбойном нападении в Байконуре задержаны
Экс-посол США в России пристыдил Трампа из-за чужой Нобелевской премии
Принца Гарри обвинили в запугивании свидетелей перед судом
Раскрыта причина осторожной позиции Евросоюза по Гренландии
Стало известно о солидных долгах звезды «Кухни» и «Последнего богатыря»
СК не оставил без внимания резонансные слова Манькиевой о зверствах в семье
Раскрыта удивительная деталь о создании «сердца» легендарных танков
Федеральные трассы в России получат полное покрытие 4G к 2031 году
Аналитик объяснил, как морозы помогут ВС России в наступлении
МИД Индии обратился к гражданам на фоне обострения ситуации в Газе
Петербуржцев призвали отказаться от личных авто на время снегопадов
В Госдуме ответили, почему Украине нельзя позволить вступить в Евросоюз
Минпромторг натаскивает госкорпорации на «темное производство»
Владельцы скандальных участков в Барвихе выкупят их повторно
«Были бы проблемы»: Орбан высказался о поставках российского газа в Венгрию
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.