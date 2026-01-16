Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 11:20

Закуски‑молнии: как за 10 минут соорудить хит праздничного стола без лишних хлопот

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хочется удивлять гостей вкусными закусками, но нет времени на сложные рецепты? Эта аппетитная смесь станет настоящей находкой: готовится моментально, а исчезает со стола еще быстрее. Простое сочетание доступных ингредиентов подарит яркий вкус и нарядный вид любому застолью.

Для приготовления возьмите плавленый сыр (1 шт.), томат (1 шт.), крабовые палочки (150 г), свежий укроп и петрушку (по 10 г), майонез (2 ст. л.) и картофельные чипсы (90 г). Крабовые палочки и помидор мелко нарежьте — форма не имеет значения. Зелень измельчите острым ножом, слегка смоченным в холодной воде, чтобы она не прилипала.

Плавленый сыр натрите на крупной терке. Сложите все подготовленные ингредиенты в глубокую тарелку, добавьте майонез и аккуратно перемешайте. Подавайте закуску с чипсами: они станут идеальными «ложками» для аппетитной смеси. Такое блюдо отлично подойдет и для внезапных гостей, и для семейного вечера — быстро, вкусно и без лишней суеты.

Ранее сообщалось, что вы сможете удивить гостей или порадовать семью изысканным, но простым в приготовлении блюдом. Французский киш лорен — ваш лучший выбор. Этот сытный пирог с нежнейшей заливкой можно подать и как горячую закуску, и как полноценное основное блюдо.

Проверено редакцией
Читайте также
Бабушкин секрет: медовая «скатерть» с орехами. Один корж сворачиваю в рулет — и сказка на столе
Общество
Бабушкин секрет: медовая «скатерть» с орехами. Один корж сворачиваю в рулет — и сказка на столе
Готовим «Улитку»: ветчина и сыр в рисовой бумаге — хрустящая, тягучая и очень быстрая вкуснятина на завтрак
Общество
Готовим «Улитку»: ветчина и сыр в рисовой бумаге — хрустящая, тягучая и очень быстрая вкуснятина на завтрак
Хрустящий торт-безе: взрыв вкуса без муки — пошаговый рецепт
Семья и жизнь
Хрустящий торт-безе: взрыв вкуса без муки — пошаговый рецепт
Хрустящий цезарь с креветками покорит всех — простой рецепт
Семья и жизнь
Хрустящий цезарь с креветками покорит всех — простой рецепт
Самые канцерогенные продукты: можно ли их есть и как часто
Общество
Самые канцерогенные продукты: можно ли их есть и как часто
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Закуски‑молнии: как за 10 минут соорудить хит праздничного стола без лишних хлопот Хочется удивлять гостей вкусными закусками, но нет времени на сложные рецепты? Эта аппетитная смесь станет настоящей находкой: готовится моментально, а исчезает со стола еще быстрее. Простое сочетание доступных ингредиентов подарит яркий вкус и нарядный вид любому застолью.
плавленый сыр (1 шт.)
томат (1 шт.)
крабовые палочки (150 г)
свежий укроп и петрушка (по 10 г)
майонез (2 ст. л.)
картофельные чипсы (90 г)
>
Крабовые палочки и помидор мелко нарежьте — форма не имеет значения. Зелень измельчите острым ножом, слегка смоченным в холодной воде, чтобы она не прилипала.
Плавленый сыр натрите на крупной терке. Сложите все подготовленные ингредиенты в глубокую тарелку, добавьте майонез и аккуратно перемешайте.
Подавайте закуску с чипсами: они станут идеальными «ложками» для аппетитной смеси.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва отвергла обвинения Трампа в захвате Гренландии
Сенаторы забили тревогу из-за цен на заправках
Политолог предрек незавидную участь США в 2026 году
Наступление ВС РФ на Харьков 16 января: ТОСы выжигают ВСУ, что в Купянске
Трамп проведет очередную встречу по Украине в Давосе
Автоэксперт назвал нестандартный способ сэкономить топливо на трассе
Самая холодная ночь в Москве: прогноз погоды на Крещение, когда будет -30?
В Эстонии высказались насчет отправки военных на учения в Гренландию
Подозреваемые в разбойном нападении в Байконуре задержаны
Экс-посол США в России пристыдил Трампа из-за чужой Нобелевской премии
Принца Гарри обвинили в запугивании свидетелей перед судом
Раскрыта причина осторожной позиции Евросоюза по Гренландии
Стало известно о солидных долгах звезды «Кухни» и «Последнего богатыря»
СК не оставил без внимания резонансные слова Манькиевой о зверствах в семье
Раскрыта удивительная деталь о создании «сердца» легендарных танков
Федеральные трассы в России получат полное покрытие 4G к 2031 году
Аналитик объяснил, как морозы помогут ВС России в наступлении
МИД Индии обратился к гражданам на фоне обострения ситуации в Газе
Петербуржцев призвали отказаться от личных авто на время снегопадов
В Госдуме ответили, почему Украине нельзя позволить вступить в Евросоюз
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.