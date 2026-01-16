Пули в колесах заставили водителя Porsche подчиниться ДПС В Подмосковье сотрудники ДПС открыли огонь по Porsche после попытки тарана

Сотрудники ДПС применили оружие при задержании водителя Porsche в Подмосковье, пишет Telegram-канал Mash. Как сообщает источник, мужчина пытался протаранить служебный автомобиль.

По информации канала, инспекторы в Балашихе обратили внимание на машину с заклеенными регистрационными номерами. Водитель проигнорировал требование об остановке и направил автомобиль в сторону экипажа ДПС. Полицейские сделали не менее 12 выстрелов по колесам, после чего автомобиль удалось остановить, а водителя задержать.

В настоящее время Porsche находится в сугробе, служебная машина получила повреждения. На месте работают следователи, территория оцеплена.

Ранее в Кировске после погони со стрельбой задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,25 мг/л, что почти в восемь раз превышает допустимую норму. Полицейские применили табельное оружие. Сначала они произвели выстрел в воздух, а затем выстрелили по колесу.