Рядовая проверка в российском регионе закончилась погоней в стиле GTA Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за пьяным рецидивистом в Кировске

В Кировске после погони со стрельбой задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба МВД. Концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,25 мг/л, что почти в восемь раз превышает допустимую норму.

Автоинспекторы попытались остановить иномарку, включив световые и звуковые сигналы. Водитель не подчинился и попытался скрыться. После короткой погони он остановился, но отказался выходить из машины. Вместо этого он начал движение задним ходом, создав реальную угрозу для инспектора ДПС, находившегося рядом. Затем он снова попытался уехать.

Полицейские применили табельное оружие. Сначала они произвели выстрел в воздух, а затем выстрелили по заднему левому колесу автомобиля. После этого машина остановилась. Водитель попытался сбежать, но был быстро задержан сотрудниками ГИБДД. За рулем оказался 45-летний местный житель. В свое время он уже привлекался к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Ранее в Кирове подросток на квадроцикле в состоянии алкогольного опьянения сбил инспектора ДПС. Инцидент произошел поздним вечером 6 декабря в районе поселка Ганино. Сотрудник ДПС заметил квадроцикл и потребовал остановиться. Водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. В районе деревни Елгаши он сначала столкнулся с патрульным автомобилем, а затем наехал на инспектора. Пострадавшего доставили в больницу. Нарушителем оказался 17-летний местный житель. Он находился в состоянии опьянения и не имел прав на управление квадроциклом.