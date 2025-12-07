ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 19:28

Пьяный подросток «оформил» инспектору поездку на квадроцикле

В Кирове подросток на квадроцикле сбил инспектора ДПС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Кирове пьяный подросток на квадроцикле сбил инспектора ДПС, попытавшегося его остановить, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Инцидент произошел поздним вечером 6 декабря в районе поселка Ганино.

Сотрудник ДПС заметил двигавшийся квадроцикл и потребовал остановиться. Водитель проигнорировал и попытался скрыться. В районе деревни Елгаши он сначала столкнулся с патрульным автомобилем, а затем наехал на инспектора ДПС. Нарушителем оказался 17-летний местный житель. Он был пьян и не имел прав на управление квадроциклом. Пострадавшего инспектора госпитализировали.

До этого один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП с грузовиком на 35-м километре автодороги А-104 в Мытищах. Травмы в том числе получил подросток.

Тем временем в Сети появилось видео с последствиями ДТП в Санкт-Петербурге, где машина пробила ограждение и вылетела в реку на 21-й линии Васильевского острова. Один мужчина пострадал и еще один погиб. На видео запечатлен завернутый в мешок труп, лежащий у Невы. Неподалеку виднеется сбитый столб ограждения.

