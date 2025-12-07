Появилось видео последствий ДТП с утонувшей машиной в Петербурге

В Сети появилось видео с последствиями ДТП в Санкт-Петербурге, где машина пробила ограждение и вылетела в реку на 21-й линии Васильевского острова. Кадры публикует телеканал РЕН ТВ. По информации МЧС, один мужчина пострадал и еще один погиб.

На видео запечатлен завернутый в мешок труп, лежащий у Невы. Неподалеку виднеется сбитый столб ограждения.

Спасатели отмечают, что авария произошла ранним утром 7 декабря. К ликвидации последствий привлекались две единицы техники МЧС и 10 человек личного состава.

Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду. В результате происшествия один мужчина пострадал и один мужчина погиб, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее выяснилось, что автомобиль Lamborghini Urus ценой более 30 млн рублей врезался в опору, перевернулся и воспламенился на севере Москвы. В результате инцидента, как писали СМИ, погибли два человека, еще двое получили повреждения. Авария случилась в ночь на 9 ноября в районе Молжаниново.

До этого стало известно, что двое пострадавших в ДТП с пятью погибшими в Забайкальском крае оказались в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения региона Оксана Немакина сообщила, что 26-летний и 30-летний пациенты лишились памяти.