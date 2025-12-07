ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 09:57

Появилось видео последствий ДТП с утонувшей машиной в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Сети появилось видео с последствиями ДТП в Санкт-Петербурге, где машина пробила ограждение и вылетела в реку на 21-й линии Васильевского острова. Кадры публикует телеканал РЕН ТВ. По информации МЧС, один мужчина пострадал и еще один погиб.

На видео запечатлен завернутый в мешок труп, лежащий у Невы. Неподалеку виднеется сбитый столб ограждения.

Спасатели отмечают, что авария произошла ранним утром 7 декабря. К ликвидации последствий привлекались две единицы техники МЧС и 10 человек личного состава.

Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду. В результате происшествия один мужчина пострадал и один мужчина погиб, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее выяснилось, что автомобиль Lamborghini Urus ценой более 30 млн рублей врезался в опору, перевернулся и воспламенился на севере Москвы. В результате инцидента, как писали СМИ, погибли два человека, еще двое получили повреждения. Авария случилась в ночь на 9 ноября в районе Молжаниново.

До этого стало известно, что двое пострадавших в ДТП с пятью погибшими в Забайкальском крае оказались в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения региона Оксана Немакина сообщила, что 26-летний и 30-летний пациенты лишились памяти.

Россия
Санкт-Петербург
аварии
реки
утопления
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Полтавской ОВА раскрыли последствия удара по Кременчугу
В ВАРПЭ поприветствовали возобновление добычи сайры
Неадекват в костюме Адама разгромил цветочный магазин ради одной розы
В Киеве включили известную личность в список лиц «российского империализма»
Удары по Украине сегодня, 7 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Закон о тишине в Калмыкии и Элисте: новые правила конца 2025 года
Идеальный рецепт засолки икры без лишних хлопот: очень просто
Легендарный хоккеист купил картину дочери Кудрявцевой
Премьер Польши ответил на заявление Маска о роспуске Евросоюза
В России предложили «отменить» бойца ММА по примеру Долиной
В школах и садах Ангарска пропало отопление из-за аварии на станции
Банда самого кровавого киллера РФ отправила на тот свет полсотни человек
Налоговая взялась за известного российского артиста
«Удивительная гуманность»: военкор высказался о приговоре по делу «Крокуса»
Стали известны подробности о состоянии россиян, отравившихся на танкере
Юрист назвал три критерия для изъятия земли у россиян
На Солнце случилась двойная сильная вспышка
Появилось видео последствий ДТП с утонувшей машиной в Петербурге
Ян выбил себе титул UFC в поединке с Двалишвили
Названа категория россиян, которая может досрочно выйти на пенсию
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.