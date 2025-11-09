Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 08:52

Авария с Lamborghini за 30 млн рублей унесла жизни двоих человек

В Москве двое погибли и еще двое пострадали в ДТП с Lamborghini Urus

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Автомобиль Lamborghini Urus стоимостью более 30 млн рублей врезался в столб, перевернулся и загорелся на севере Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, в результате погибли два человека. Кроме того, еще двое получили травмы.

Как уточнил канал, авария произошла в ночь на 9 ноября в районе Молжаниново. Предполагается, что водитель иномарки не справился с управлением. У одного из пострадавших диагностировали открытый перелом ноги, у второго — несколько переломов.

По данным источника, за последние три месяца Lamborghini Urus собрал 586 штрафов на сумму 1,1 млн рублей. При этом почти все они выписаны за превышение скорости.

Ранее в Севастополе 23-летний водитель BMW без прав сбил пешехода. Он получил травмы и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. У водителя признаков опьянения не обнаружено. Правоохранительные органы занимаются установлением личности погибшего и выяснением всех обстоятельств произошедшего.

