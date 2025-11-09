Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 10:28

Появились сделанные за несколько минут до смертельного ДТП с Lamborghini кадры

Фото: t.me/moscowproc*

Видеорегистратор зафиксировал движение Lamborghini Urus за несколько минут до смертельного ДТП в Москве, пишет Telegram-канал Mash. На записи видно, что водитель значительно превышал разрешенную скорость и совершал опасные маневры.

Другой видеоролик показывает уже перевернутый автомобиль и пострадавших, лежащих на проезжей части. Также на дороге разбросаны части автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lamborghini Urus. Владельцем транспортного средства мог быть криптобизнесмен Алексей Долгих, который предположительно погиб в аварии.

Также сообщалось, что Lamborghini Urus ценой более 30 млн рублей врезался в опору, перевернулся и воспламенился на севере Москвы. В результате инцидента, как писали СМИ, погибли два человека, еще двое получили повреждения. ДТП случилось в ночь на 9 ноября в районе Молжаниново. Предварительной причиной аварии называют потерю контроля над транспортным средством водителем иномарки. Один из пострадавших получил открытый перелом нижней конечности, у второго зафиксированы множественные переломы.

ДТП
Москва
Lamborghini
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Харькове снова «встало» метро
В Британии раскрыли иллюзии Зеленского
В Таиланде раскрыли, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП с автобусом
Магнитные бури сегодня, 9 ноября: что завтра, боли, проблемы с сосудами
Россиянам раскрыли новую схему мошенничества в преддверии «черной пятницы»
В Тульской области поймали виновника обрушения жилого дома
Московский школьник с оружием забрал золото на турнире по кунг-фу в Китае
Слуцкий предложил изменить описание герба России
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Наступление ВС РФ на Покровск 9 ноября: правда о ситуации, пленные офицеры
Гаражи разнесло после взрыва газового баллона в российском городе
Знакомая рассказала о семье погибшего при крушении Ка-226 конструктора
Российским дачникам рассказали, при каком условии у них отберут участок
Лавров назвал ключевые условия завершения украинского конфликта
В Венгрии сделали серьезное предупреждение Зеленскому по «Дружбе»
В Финляндии обратились к Рютте с призывом по Украине
Китаец пытался вывезти золото на 50 млн рублей из Забайкалья
Президент Сирии начал визит в США с игры в баскетбол
Наступление ВС РФ на Харьков 9 ноября: кучи трупов иностранцев, Купянск
Столтенберг озвучил свой главный страх о конце НАТО
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.