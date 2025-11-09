Появились сделанные за несколько минут до смертельного ДТП с Lamborghini кадры

Видеорегистратор зафиксировал движение Lamborghini Urus за несколько минут до смертельного ДТП в Москве, пишет Telegram-канал Mash. На записи видно, что водитель значительно превышал разрешенную скорость и совершал опасные маневры.

Другой видеоролик показывает уже перевернутый автомобиль и пострадавших, лежащих на проезжей части. Также на дороге разбросаны части автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lamborghini Urus. Владельцем транспортного средства мог быть криптобизнесмен Алексей Долгих, который предположительно погиб в аварии.

Также сообщалось, что Lamborghini Urus ценой более 30 млн рублей врезался в опору, перевернулся и воспламенился на севере Москвы. В результате инцидента, как писали СМИ, погибли два человека, еще двое получили повреждения. ДТП случилось в ночь на 9 ноября в районе Молжаниново. Предварительной причиной аварии называют потерю контроля над транспортным средством водителем иномарки. Один из пострадавших получил открытый перелом нижней конечности, у второго зафиксированы множественные переломы.