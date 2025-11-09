Известный «темщик» мог заживо сгореть в ДТП с Lamborghini на севере Москвы MK.RU: хозяином попавшего в ДТП Lamborghini мог быть криптобизнесмен Долгих

Хозяином автомобиля Lamborghini Urus, который попал в смертельное ДТП в районе Молжаниново на севере Москвы, мог оказаться криптобизнесмен и «темщик» Алексей Долгих, сообщает MK.RU. По информации издания, мужчина, вероятнее всего, погиб, о чем рассказали выжившие в страшной аварии.

Предполагается, что именно этот Lamborghini участвовал в скандальном эпизоде со стрельбой в ресторане «Аист» на Патриарших прудах 1 сентября 2024 года. В тот день компания парней стала приставать к девушке и плеснула в нее водой. Другие мужчины сделали замечание, затем несколько раз выстрелили из травматического пистолета и скрылись, возможно, на Urus с Долгих за рулем.

Позднее криптобизнесмен сам пришел в полицию и объяснил, что действительно был в ресторане и сделал замечание компании парней, но после этого ушел — еще до начала стрельбы. Тогда же Долгих рассказал, что купил спорткар стоимостью 35 млн рублей примерно за месяц до инцидента.

Ранее сообщалось, что Lamborghini перевернулся и загорелся на съезде с Международного шоссе. По предварительным данным, двое человек погибли, еще двое получили травмы. Предполагается, что водитель иномарки не справился с управлением. За последние три месяца машина собрала 586 штрафов на сумму 1,1 млн рублей.