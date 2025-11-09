Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 09:39

Известный «темщик» мог заживо сгореть в ДТП с Lamborghini на севере Москвы

MK.RU: хозяином попавшего в ДТП Lamborghini мог быть криптобизнесмен Долгих

Сотрудник полиции на месте ДТП Сотрудник полиции на месте ДТП Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Хозяином автомобиля Lamborghini Urus, который попал в смертельное ДТП в районе Молжаниново на севере Москвы, мог оказаться криптобизнесмен и «темщик» Алексей Долгих, сообщает MK.RU. По информации издания, мужчина, вероятнее всего, погиб, о чем рассказали выжившие в страшной аварии.

Предполагается, что именно этот Lamborghini участвовал в скандальном эпизоде со стрельбой в ресторане «Аист» на Патриарших прудах 1 сентября 2024 года. В тот день компания парней стала приставать к девушке и плеснула в нее водой. Другие мужчины сделали замечание, затем несколько раз выстрелили из травматического пистолета и скрылись, возможно, на Urus с Долгих за рулем.

Позднее криптобизнесмен сам пришел в полицию и объяснил, что действительно был в ресторане и сделал замечание компании парней, но после этого ушел — еще до начала стрельбы. Тогда же Долгих рассказал, что купил спорткар стоимостью 35 млн рублей примерно за месяц до инцидента.

Ранее сообщалось, что Lamborghini перевернулся и загорелся на съезде с Международного шоссе. По предварительным данным, двое человек погибли, еще двое получили травмы. Предполагается, что водитель иномарки не справился с управлением. За последние три месяца машина собрала 586 штрафов на сумму 1,1 млн рублей.

ДТП
Москва
аварии
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Харькове снова «встало» метро
В Британии раскрыли иллюзии Зеленского
В Таиланде раскрыли, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП с автобусом
Магнитные бури сегодня, 9 ноября: что завтра, боли, проблемы с сосудами
Россиянам раскрыли новую схему мошенничества в преддверии «черной пятницы»
В Тульской области поймали виновника обрушения жилого дома
Московский школьник с оружием забрал золото на турнире по кунг-фу в Китае
Слуцкий предложил изменить описание герба России
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Наступление ВС РФ на Покровск 9 ноября: правда о ситуации, пленные офицеры
Гаражи разнесло после взрыва газового баллона в российском городе
Знакомая рассказала о семье погибшего при крушении Ка-226 конструктора
Российским дачникам рассказали, при каком условии у них отберут участок
Лавров назвал ключевые условия завершения украинского конфликта
В Венгрии сделали серьезное предупреждение Зеленскому по «Дружбе»
В Финляндии обратились к Рютте с призывом по Украине
Китаец пытался вывезти золото на 50 млн рублей из Забайкалья
Президент Сирии начал визит в США с игры в баскетбол
Наступление ВС РФ на Харьков 9 ноября: кучи трупов иностранцев, Купянск
Столтенберг озвучил свой главный страх о конце НАТО
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.