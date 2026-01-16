Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 15:03

Адвокат Карапетяна анонсировал два важных судебных заседания по его делу

В Армении следствие ходатайствовало о заключении Карапетяна под стражу

Адвокат Арам Вардеванян у здания суда в Ереване. Суд рассматривает ходатайство о продлении ареста владельца компании «Ташир Групп» Самвела Карапетяна Адвокат Арам Вардеванян у здания суда в Ереване. Суд рассматривает ходатайство о продлении ареста владельца компании «Ташир Групп» Самвела Карапетяна Фото: РИА Новости
В Армении 17 января состоятся сразу два судебных заседания по делу известного предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, сообщил адвокат бизнесмена Арам Вардеванян на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Следствие подало ходатайство о продлении его домашнего ареста. Кроме того, будет оглашено решение по прошению прокуратуры заменить Карапетяну домашний арест на заключение под стражу.

Следственный орган подал ходатайство о продлении домашнего ареста. Заседание назначено сегодня в антикоррупционном суде на 16.00 (15.00 мск). Самвел Карапетян не будет участвовать в сегодняшнем судебном заседании, — написал Варданян.

Владельца компании «Ташир Групп» Карапетяна арестовали 18 июня 2025 года после того, как он публично поддержал Армянскую апостольскую церковь, которая подвергалась критике со стороны властей. Он не признал вину и назвал руководство страны несостоятельным. 30 декабря 2025 года ему смягчили меру пресечения. Защита настаивает, что дело носит политический характер и связано с его благотворительной деятельностью, в том числе поддержкой церкви.

Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин сообщил, что российское посольство в Армении получило консульский доступ к Карапетяну. Он добавил, что через адвокатов и родственников российская сторона получает всю необходимую информацию о состоянии предпринимателя.

