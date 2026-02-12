Арестованного главу ГК «Ташир» выдвинули кандидатом в премьеры Армении

Президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, арестованного в Ереване, выдвинули кандидатом на пост армянского премьер-министра от политической партии «Сильная Армения», заявил его племянник Нарек Карапетян. В среду, 11 февраля, предпринимателя единогласно избрали председателем фракции, передает РИА Новости.

Наш кандидат на пост премьер-министра Армении — Самвел Карапетян, — заявил племянник.

Карапетян находится под арестом с 18 июня 2025 года. Его обвинили в призывах к захвату власти после того, как он поддержал Армянскую апостольскую церковь. После ареста сторонники бизнесмена сформировали общественное движение «По-нашему», а 18 января зарегистрировали партию «Сильная Армения».

Однако, в соответствии со статьей 148 Конституции Армении, Карапетян не имеет права избираться в должности премьера, поскольку является также гражданином России и последние четыре года проживал на территории РФ. Его племянник уточнил, что в случае победы на парламентских выборах партия добьется изменения соответствующей статьи конституции.

Ранее Антикоррупционный суд Армении под председательством Ваге Долмазяна принял решение о переводе Карапетяна из следственного изолятора под домашний арест. Также с него официально сняли все ограничения на публичные выступления. Решение вынесли по итогам заседания, длившегося 14 часов.