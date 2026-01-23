Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 11:22

Стало известно решение Стокгольмского арбитража по требованиям Карапетяна

Стокгольмский арбитраж полностью отказал семье Карапетяна по делу «Электросетей»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Стокгольмский арбитражный трибунал отказал в удовлетворении всех требований, связанных с компанией «Электрические сети Армении», сообщила пресс-служба армянского правительства. Решение было вынесено по ходатайству, поданному бизнесменом Самвелом Карапетяном и его родственниками.

24 декабря 2025 года Стокгольмский арбитражный трибунал полностью отклонил ходатайство, поданное компанией Liormand Holdings Limited, Самвелом Карапетяном, Этери Карапетян, Саргисом Карапетяном и Кареном Карапетяном, — сказано в сообщении.

Трибунал рассмотрел просьбу истцов о подтверждении неисполнения Ереваном более раннего решения чрезвычайного арбитра. В числе прочих требований фигурировало восстановление лицензии энергокомпании и полномочий ее руководства, а также запрет на принудительную продажу ее активов.

Ранее Антикоррупционный суд Армении под председательством Ваге Долмазяна принял решение о переводе Самвела Карапетяна из следственного изолятора под домашний арест. Решение было вынесено по итогам заседания, длившегося 14 часов.

Армения
суды
Самвел Карапетян
Стокгольм
