В Госдуме объяснили, зачем Трамп принял Нобелевскую медаль

Президент США Дональд Трамп решил унизить Венесуэлу, приняв Нобелевскую медаль от лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Однако, по его словам, решение носит лишь формальный характер и не сделает американского лидера лауреатом премии.

Американская политика сегодня — это театр одного актера. Мария Корина Мачадо положила к ногам Трампа свою медаль. Фарс: это не сделает его самого Нобелевским лауреатом, но он, похоже, всерьез себя им считает. Вот и награда имеется, в рамочке, как положено. Возможно, так и планировалось с самого начала, а может, в глазах Трампа это еще одно унижение Венесуэлы. Выглядит это так, как если бы хулиган-пятиклассник избегал задирать равных себе соперников и кошмарил первоклашек, отбирая у них рюкзаки и медальки в золотой фольге из новогоднего подарка, — высказался Толмачев.

Он подчеркнул, что Трамп мастерски умеет переключать внимание общественности с актуальных вопросов. По словам депутата, для этого необходимо организовать эффектное представление, где чем больше захватывающих моментов и дорогостоящих визуальных эффектов, тем выше интерес. Толмачев отметил, что каждую неделю президент США придумывает что-то новое, включая сцены из голливудских фильмов в Венесуэле и драму с Гренландией.

Ранее Трамп получил медаль Нобелевской премии мира из рук Мачадо. Лидер венесуэльской оппозиции активно выступала за то, чтобы награду вручили американскому президенту.