Президент США Дональд Трамп принял Нобелевскую премию мира от представителя венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо, сообщил телеканал Fox News. Журналисты отметили, что Мачадо настаивала на том, чтобы вручить ее американскому лидеру.

Мне поступает информация от чиновников Белого дома, что Мачадо настаивала на том, чтобы вручить медаль Нобелевской премии президенту, и он принял ее, — сказал ведущий телеканала.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что американский лидер достоин Нобелевской премии мира за операцию в Венесуэле. Она подчеркнула, что события 3 января навсегда изменили ход истории региона и открыли путь к освобождению страны.

Сам Трамп уверен, что ему надо вручить по Нобелевской премии мира за каждый конфликт, помощь в прекращении которого он оказал. Такие слова прозвучали во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.

Между тем политолог-американист, политтехнолог Павел Дубравский выразил мнение, что Трамп не был удостоен Нобелевской премии мира из-за ряда спорных поступков. По его словам, комитет нашел компромиссное решение, вручив награду Мачадо, поскольку она пользуется поддержкой Трампа.