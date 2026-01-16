Востоковед объяснил, зачем США была нужна операция «Буря в пустыне»

Во время операции «Буря в пустыне» (1991) истребители F-16A Fighting Falcon, F-15E Strike Eagle и F-15C Eagle пролетают над горящими нефтяными месторождениями Кувейта

США запустили операцию «Буря в пустыне» против Ирака 35 лет назад, поскольку Багдад мог подорвать их мировую гегемонию, сказал NEWS.ru политолог Александр Собянин. По его словам, Вашингтон планировал удар по ближневосточному государству задолго до фактического начала кампании.

Ирак начал реально подрывать позиции США как мирового лидера и гегемона. К концу 1970-х годов иракский лидер Саддам Хусейн отошел от неподписанного, но де-факто соблюдавшегося им арабо-американского нефтяного пакта. Иракские деньги потекли в Западную Европу и Японию, где закупались технологии, в Китай и СССР. И этому примеру вполне тогда могли последовать и другие арабские страны, что нанесло бы удар по американской гегемонии и сложившейся долларовой системе, — рассказывает Собянин.

Поэтому, по его словам, вторжение Ирака в Кувейт в августе 1990 года стало для Штатов очень удобным поводом развязать войну.

С 1973 года доллар США перестал обеспечиваться золотом и американскими активами. Вместо золотого содержания — появился «нефтяной доллар», обеспеченный контролем над нефтью государств Персидского залива. Арабы получали военный зонтик США и попадали в число богатейших стран мира по ВВП на душу населения. Взамен они вкладывали деньги в американскую экономику, закупали в США на баснословные суммы оружие и технологии. Причем этот пакт касался всех государств, а не только тех, где стоят американские оккупационные войска, — пояснил эксперт.

