Вместо скучного медовика торт «Карибы». Кокосовая стружка, ананас и легкий бисквит

Вместо скучного медовика торт «Карибы» — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для летнего праздника или чтобы добавить солнечного настроения в любой день.

Получается обалденная вкуснятина: невероятно лёгкий и воздушный бисквит с нотками кокоса, прослоенный кремом на основе сливок с кусочками сочного ананаса. Это свежий, тропический вкус, который напоминает об отпуске и дарит ощущение настоящего праздника.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита — 4 яйца, 150 г сахара, 100 г муки, 50 г кокосовой стружки, щепотка разрыхлителя; для крема — 500 мл сливок 33%, 100 г сахарной пудры, 1 ч.л. ванильного экстракта, 400 г консервированного ананаса (кусочками), 50 г кокосовой стружки для украшения.

Яйца взбейте с сахаром до пышности, аккуратно добавьте просеянную муку с разрыхлителем и кокосовую стружку. Выпекайте в форме 22 см при 180°C 25-30 минут, остудите и разрежьте на 2 коржа. Сливки взбейте с сахарной пудрой и ванилью до устойчивых пиков. На корж выложите часть крема и половину ананасов, накройте вторым коржом. Обмажьте торт оставшимся кремом, украсьте кусочками ананаса и обильно посыпьте кокосовой стружкой. Дайте торту пропитаться в холодильнике 3-4 часа.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.