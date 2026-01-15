Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 11:54

Нежный завтрак для всей семьи — классические сырники на сковороде

Классические сырники на сковороде Классические сырники на сковороде Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Предлагаем порадовать родных и близких классическими сырниками с творогом на сковороде. По этому пошаговому рецепту сырники получаются нежными и ароматными. Попробуйте!

Ингредиенты

  • Полужирный творог — 0,4 кг
  • Мука пшеничная — 2 столовые ложки
  • Сахар — 1 столовая ложка
  • Ванильный сахар — 1 пакетик
  • Соль — на кончике ножа
  • Яйца — 2 шт.
  • Масло — для жарки

Способ приготовления

  1. Отделите белки от желтков.
  2. Вмешайте желтки в творог.
  3. Добавьте в творожную массу сухие ингредиенты. Перемешайте до однородности. Тесто не должно липнуть к рукам и быть слишком сухим.
  4. Сформируйте из творожной массы небольшие лепешки.
  5. На разогретой сковороде обжариваем сырники до готовности. Приятного аппетита!

Также предлагаем приготовить картофель фри с хрустящей корочкой.

Проверено редакцией
