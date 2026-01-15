Нежный завтрак для всей семьи — классические сырники на сковороде

Предлагаем порадовать родных и близких классическими сырниками с творогом на сковороде. По этому пошаговому рецепту сырники получаются нежными и ароматными. Попробуйте!
Ингредиенты
- Полужирный творог — 0,4 кг
- Мука пшеничная — 2 столовые ложки
- Сахар — 1 столовая ложка
- Ванильный сахар — 1 пакетик
- Соль — на кончике ножа
- Яйца — 2 шт.
- Масло — для жарки
Способ приготовления
- Отделите белки от желтков.
- Вмешайте желтки в творог.
- Добавьте в творожную массу сухие ингредиенты. Перемешайте до однородности. Тесто не должно липнуть к рукам и быть слишком сухим.
- Сформируйте из творожной массы небольшие лепешки.
- На разогретой сковороде обжариваем сырники до готовности. Приятного аппетита!
