Нежный завтрак для всей семьи — классические сырники на сковороде

Предлагаем порадовать родных и близких классическими сырниками с творогом на сковороде. По этому пошаговому рецепту сырники получаются нежными и ароматными. Попробуйте!

Ингредиенты

Полужирный творог — 0,4 кг

Мука пшеничная — 2 столовые ложки

Сахар — 1 столовая ложка

Ванильный сахар — 1 пакетик

Соль — на кончике ножа

Яйца — 2 шт.

Масло — для жарки

Способ приготовления

Отделите белки от желтков. Вмешайте желтки в творог. Добавьте в творожную массу сухие ингредиенты. Перемешайте до однородности. Тесто не должно липнуть к рукам и быть слишком сухим. Сформируйте из творожной массы небольшие лепешки. На разогретой сковороде обжариваем сырники до готовности. Приятного аппетита!

