16 февраля 2026 в 15:23

Все секреты будут раскрыты — как приготовить на завтрак идеальный скрэмбл

Как приготовить на завтрак идеальный скрэмбл Фото: Shutterstock/FOTODOM
Если вы до сих пор задаетесь вопросом, как приготовить на завтрак идеальный скрэмбл, читайте этот материал. Часто хозяйки сталкиваются с тем, что яичница-болтунья получается сухой и зажаристой, а при добавлении начинки — жидкой и неструктурированной. NEWS.ru рассказывает, как приготовить на завтрак идеальный скрэмбл.

С чем сочетать скрэмбл?

Скрэмбл — универсальное блюдо, которое можно сочетать со множеством продуктов. Вот несколько идей:

  1. Тосты с авокадо и помидорами — нарежьте авокадо, положите на тост, сверху добавьте свежие помидоры и щедро посыпьте скрэмблом. Можно добавить оливковое масло и лимонный сок для свежести.
  2. С беконом и зеленью — поджарьте бекон до хрустящей корочки и подавайте с яичницей, посыпав свежей зеленью.
  3. С грибами и сыром — обжарьте грибы в отдельной сковороде и добавьте их в яйца. Затем добавьте тертый сыр.
  4. С помидорами и оливками — добавьте в яйца нарезанные помидоры и оливки, приправьте орегано и базиликом.
  5. С лососем и шпинатом — на сковороде обжарьте шпинат, затем добавьте яйца и кусочки копченого лосося. Это отличный вариант для более сытного и полезного завтрака.
  6. С кукурузой и сыром — добавьте в скрэмбл консервированную или свежую кукурузу, а сверху посыпьте тертым сыром.

Существует множество вариантов приготовления скрэмбла, и вы можете экспериментировать с ингредиентами, создавая уникальные сочетания вкусов и текстур!

Как приготовить на завтрак идеальный скрэмбл — рецепт ароматного блюда

Нам понадобятся:

  • Яйцо — 3 шт.
  • Молоко (можно взять растительное, чтобы омлет получился еще нежнее) — столовая ложка
  • Сливочное маслице — 15 г
  • Соль — на вкус
  • Свежемолотый перец — на вкус

Приготовление:
  1. В небольшой тарелке взбейте яйца с солью и молоком.
  2. В сковороде с антипригарным покрытием растопите масло на среднесильном огне, пока масса не начнет пузыриться. Добавьте яйца и жарьте, осторожно помешивая и взбивая силиконовой лопаткой, до образования крупных пышных комков около 3 минут.
  3. Добавьте пряности. Если хочется поэкспериментировать — всыпьте немного карри. Его острота отлично сочетается с нежной текстурой яиц. Приятного аппетита!

Если вы хотите добавить начинку, то лучше всыпать ее в конце готовки, непосредственно перед тем, как яйца будут готовы. Так получится вмешать и подогреть или растопить добавки, не нарушая структуру яиц. Вот еще несколько советов:

  • овощи, которые выделяют воду, например грибы, следует предварительно полностью приготовить, чтобы они отдали свой сок. Только после этого их можно добавлять в яичную смесь;
  • перед тем как добавить свежие помидоры к яйцам, следует нарезать овощи кубиками, посолить и дать пустить сок.
Проверено редакцией
