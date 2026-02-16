Диетический, но вкусный. Мой топовый салат с тунцом и авокадо

Хотите легкий, но сытный ужин? Этот салат — то, что нужно! Он сочетает в себе яркие свежие овощи, полезный белок и невероятно ароматную заправку. Добавьте один неожиданный ингредиент, и привычный вкус заиграет по-новому. Какой? Узнаете далее! Идеальный выбор для вкусного и осознанного ужина.

Вам понадобится (на 2 порции):

1 средний цукини (около 200 г);

1 спелое, но упругое авокадо;

1 банка консервированного тунца в собственном соку (около 120 г после слива);

150 г готового консервированного нута (бараний горох);

1 пучок свежей руколы или шпината (около 50 г);

10–12 шт. вяленых томатов в масле;

2 ст. л. очищенных тыквенных семечек.

Для заправки:

сок половины лимона;

1 ст. л. оливкового масла из-под томатов (или обычного);

1 ч. л. дижонской горчицы;

соль, свежемолотый черный перец — по вкусу;

секретный ингредиент: 1 ч. л. мелко порубленных каперсов.

Цукини нарежьте тонкой соломкой или используйте овощечистку, чтобы создать длинные ленточки. Авокадо очистите и нарежьте кубиками. Вяленые томаты крупно порубите. Тунец разомните вилкой. Нут промойте и обсушите. Руколу просто нарвите руками.

В большой салатнице аккуратно соедините все подготовленные ингредиенты, кроме авокадо и семечек. Теперь приготовьте заправку: в маленькой банке с крышкой энергично встряхните лимонный сок, оливковое масло, дижонскую горчицу и те самые каперсы. Они не дадут яркой солености, но добавят сложный, пикантный оттенок, который преобразит все блюдо. Попробуйте и отрегулируйте соль и перец.

Полейте салат заправкой и очень бережно перемешайте. Сверху выложите кубики авокадо и посыпьте тыквенными семечками для хруста. Подавайте сразу же.

Примерная пищевая ценность на одну порцию: ~280 ккал. Белки: 18 г, жиры: 16 г, углеводы: 15 г (из них клетчатка ~7 г).

Совет: если у вас нет каперсов, их можно заменить мелко нарезанными оливками или даже небольшим количеством цедры лимона — получится другой, но тоже интересный акцент. Для более насыщенного белкового ужина добавьте одно отварное вкрутую яйцо.

