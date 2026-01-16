Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 15:12

Москвичам пообещали теплую погоду в Крещение

Метеоролог Позднякова: в Москве в Крещение ожидается теплая и облачная погода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве и Подмосковье в Крещение ожидается теплая и облачная погода без осадков, заявила «Ридусу» метеоролог Татьяна Позднякова. Температура в день праздника будет выше климатической нормы.

Пик крещенских морозов придется на 17–18 января. При этом к самому празднику начнется потепление. 19 января существенно понизится атмосферное давление. Погода будет облачная, хотя еще без существенных осадков, — рассказала Позднякова.

Она уточнила, что дневная температура составит около минус 10 градусов. Ночью же столбики термометра покажут до минус 17 градусов. Метеоролог добавила, что после 19 января продолжится потепление. Уже на следующие дни после праздника температура воздуха составит от минус шести до минус восьми градусов.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что пик морозов в Центральной России ожидается 17–18 января. Он рассказал, что в эти дни будет солнечно, в ночь с субботы на воскресенье температура опустится до минус 20 градусов.

Москва
крещение
погода
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Директору нацпарка «Куршская коса» избрали меру пресечения
Гомельский раскрыл, сможет ли Касаткин набрать прежнюю форму
Иран пригрозил в ООН ответом в случае агрессии в свой адрес
Жители Брянской области остались без света и тепла из-за обстрела
Стало известно, кто временно возглавит Михайловский театр
Москвичам пообещали теплую погоду в Крещение
Медведев раскрыл, сколько человек подписали контракт с Минобороны
Кехман покинул должность худрука Михайловского театра в Петербурге
«Уже где-то стоят»: депутат о выходе Польши из Оттавской конвенции по минам
ИИ оставит россиян без работы? Безлюдное производство и темные цеха: детали
Авто известного топ-менеджера загорелось прямо на ходу и попало на видео
НАТО удалила с сайта брифинг с провокационными заявлениями
Магнитные бури сегодня, 16 января: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кафельников ждет победы российских теннисистов на Australian Open
Адвокат Карапетяна анонсировал два важных судебных заседания по его делу
Спасла депортация: россиянка избежала казни в Китае, как это было
Востоковед объяснил, зачем США была нужна операция «Буря в пустыне»
Пули в колесах заставили водителя Porsche подчиниться ДПС
«Тысячи мегаватт генерации»: Шмыгаль признал плачевное положение Украины
«Уставший и замученный»: экс-адвокат Касаткина о его состоянии после тюрьмы
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.