Москвичам пообещали теплую погоду в Крещение Метеоролог Позднякова: в Москве в Крещение ожидается теплая и облачная погода

В Москве и Подмосковье в Крещение ожидается теплая и облачная погода без осадков, заявила «Ридусу» метеоролог Татьяна Позднякова. Температура в день праздника будет выше климатической нормы.

Пик крещенских морозов придется на 17–18 января. При этом к самому празднику начнется потепление. 19 января существенно понизится атмосферное давление. Погода будет облачная, хотя еще без существенных осадков, — рассказала Позднякова.

Она уточнила, что дневная температура составит около минус 10 градусов. Ночью же столбики термометра покажут до минус 17 градусов. Метеоролог добавила, что после 19 января продолжится потепление. Уже на следующие дни после праздника температура воздуха составит от минус шести до минус восьми градусов.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что пик морозов в Центральной России ожидается 17–18 января. Он рассказал, что в эти дни будет солнечно, в ночь с субботы на воскресенье температура опустится до минус 20 градусов.