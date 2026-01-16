Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 15:08

Авто известного топ-менеджера загорелось прямо на ходу и попало на видео

В Москве загорелся автомобиль бывшего топ-менеджера Росгосстраха Мировского

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Автомобиль бывшего вице-президента компании «Росгосстрах» Игоря Мировского сгорел в центре Москвы, сообщил Telegram-канал Mash, опубликовав кадры с места происшествия. По данным источника, иномарка BMW Х6 загорелась прямо на ходу.

Мировский во время инцидента находился за рулем. Возгорание началось под капотом машины, после чего оттуда повалил черный густой дым. Топ-менеджер рассказал каналу, что не пострадал. По предварительным данным, в электросистеме автомобиля могло произойти короткое замыкание.

Ранее на трассе Архангельск — Северодвинск столкнулись два автомобиля и автобус, перевозивший детей. В результате один из автомобилей загорелся, информации о пострадавших не приводилось.

До этого в Москве горящий мужчина выбежал из гаража и бросился в сугроб. По предварительной информации, в гараже вспыхнул автомобиль. Отмечается, что этот отчаянный шаг, вероятно, спас ему жизнь. Благодаря быстрой реакции ему удалось избежать тяжелых ожогов.

Тем временем в Нижнем Новгороде китайский автомобиль взорвался на ходу. После этого вспыхнул пожар. В момент инцидента водитель автомобиля едва успел выпрыгнуть из салона. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, причины случившегося устанавливаются.

