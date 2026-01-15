Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 14:39

«Детский» автобус и две легковушки попали в ДТП с пожаром

Под Архангельском столкнулись две машины и автобус с детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На трассе Архангельск — Северодвинск столкнулись два автомобиля и автобус, перевозивший детей, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Архангельской области. В результате один из автомобилей загорелся, информации о пострадавших не приводилось.

На девятом километре трассы Архангельск — Северодвинск столкнулись «детский» автобус и две легковые машины. Произошло возгорание легкового автомобиля. В настоящее время пожар локализован, — уточнили в ведомстве.

Ранее в Туле возбудили уголовное дело после аварии с участием трамвая. В результате ДТП со сходом с рельсов трамвая и столкновения микроавтобусов погибли пять человек. В прокуратуре заявили, что трамвай сошел с рельсов из-за плохого состояния путей. Проверка показала, что должностные лица городской администрации и транспортного предприятия не проконтролировали их содержание.

До этого пятилетняя девочка погибла в результате аварии, которую устроил ее отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Это произошло в Улуг-Хемском районе Тувы, при этом мужчина был лишен водительских прав. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима.

