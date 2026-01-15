Смертельное ДТП с трамваем в Туле привлекло внимание прокуратуры Прокуратура возбудила дело о халатности после аварии с трамваем в Туле

В Туле возбудили уголовное дело после аварии с участием трамвая, сообщила прокуратура области. В результате ДТП со сходом с рельсов трамвая и столкновения микроавтобусов погибли пять человек.

Прокуратура заявила, что трамвай сошел с рельсов из-за плохого состояния путей. Проверка показала, что должностные лица городской администрации и транспортного предприятия не проконтролировали их содержание.

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности, которая привела к смерти людей по неосторожности. По итогам проверки прокуратура выдала предписания главе администрации Тулы и руководству трамвайного предприятия с целью устранения нарушений и недопущения подобных трагедий в будущем.

