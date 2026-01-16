Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 12:30

Творог, изюм и воздушное тесто — пеку литовский ванильный пирог «Шакотис». Простая и вкусная выпечка к чаю

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Творог, изюм и воздушное тесто — пеку литовский ванильный пирог «Шакотис». Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного чаепития или особенного семейного угощения.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, ажурный и хрустящий пирог с нежным творожно-ванильным вкусом и сладкими взрывами изюма. Его уникальная пористая структура, напоминающая соты, впитывает аромат ванили и делает каждый кусочек одновременно хрустящим и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 5 яиц, 200 г сахара, 200 г творога, 100 г сливочного масла, 100 г изюма, 250 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя, ванильный сахар или экстракт. Изюм залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите. Масло размягчите. Желтки разотрите с сахаром, ванилью и творогом, добавьте мягкое масло. Белки взбейте в крепкую пену. В творожную массу просейте муку с разрыхлителем, добавьте изюм, затем аккуратно введите белки. Тесто выложите в смазанную форму и выпекайте 50–60 минут при 180°C. Готовность проверяйте деревянной палочкой. Дайте пирогу полностью остыть в форме — так он сохранит свою нежную текстуру. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.

