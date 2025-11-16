Икра из селедки, круче обычной: бюджетный паштет, который украсит любой праздник, — вкусно на батон и в тарталетки

Икра из селедки, круче обычной: бюджетный паштет, который украсит любой праздник. Хотите удивить гостей изысканной, но простой в приготовлении закуской? Этот нежный селедочный паштет станет настоящей звездой вашего стола! Он сочетает в себе традиционный вкус селедки под шубой и нежнейшую текстуру, которая буквально тает во рту. Эта икра — прекрасная альтернатива обычной селедке, особенно для тех, кто любит изысканные сочетания.

Для приготовления возьмите 2 филе слабосоленой сельди, 1 сырую луковицу, 1 отварную морковь и 50 граммов творожного сыра. Все компоненты прокрутите через мясорубку или измельчите блендером до однородной воздушной массы. Если хотите придать закуске более нежную текстуру, можно пропустить массу через мясорубку дважды. Готовый паштет переложите в красивую пиалу и дайте ему настояться в холодильнике около часа — за это время вкусы идеально соединяются друг с другом. Подавайте икру на гренках, свежем хлебе или в тарталетках. Это блюдо доказывает, что настоящая кулинария — это когда просто, вкусно и от всей души!

