Плавленый сыр из творога: намазываем на горячий хлеб — и он тает во рту. Готовится буквально за 10 минут. Знаете, что я готовлю, когда хочу быстрого, вкусного и абсолютно натурального угощения? Домашний плавленый сыр из творога! Его нежный кремовый вкус с грибами и укропом на поджаристом хлебце — это настоящее наслаждение без лишних хлопот и затрат.

Расскажу, как я готовлю свой коронный сыр. Беру 500 граммов свежего творога, добавляю два яйца и две столовые ложки сметаны для нежности. Обязательно кладу чайную ложку соды — она творит чудеса, делая текстуру воздушной. Все это взбиваю блендером до состояния шелкового крема. Теперь грибочки: 300 граммов шампиньонов обжариваю до золотистости и смешиваю с горстью рубленого укропа. Творожную массу прогреваю на водяной бане минут 10, постоянно помешивая, — так она станет пластичной и блестящей. Снова взбиваю блендером, добавляю грибную зажарку и выкладываю в форму. После ночи в холодильнике получается такой нежный сыр, что его можно намазывать на тосты, — просто пальчики оближешь! И ведь никакой химии, одна сплошная польза и наслаждение.

