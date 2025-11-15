Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 06:00

Плавленый сыр из творога: намазываем на горячий хлеб — и он тает во рту. Готовится буквально за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Плавленый сыр из творога: намазываем на горячий хлеб — и он тает во рту. Готовится буквально за 10 минут. Знаете, что я готовлю, когда хочу быстрого, вкусного и абсолютно натурального угощения? Домашний плавленый сыр из творога! Его нежный кремовый вкус с грибами и укропом на поджаристом хлебце — это настоящее наслаждение без лишних хлопот и затрат.

Расскажу, как я готовлю свой коронный сыр. Беру 500 граммов свежего творога, добавляю два яйца и две столовые ложки сметаны для нежности. Обязательно кладу чайную ложку соды — она творит чудеса, делая текстуру воздушной. Все это взбиваю блендером до состояния шелкового крема. Теперь грибочки: 300 граммов шампиньонов обжариваю до золотистости и смешиваю с горстью рубленого укропа. Творожную массу прогреваю на водяной бане минут 10, постоянно помешивая, — так она станет пластичной и блестящей. Снова взбиваю блендером, добавляю грибную зажарку и выкладываю в форму. После ночи в холодильнике получается такой нежный сыр, что его можно намазывать на тосты, — просто пальчики оближешь! И ведь никакой химии, одна сплошная польза и наслаждение.

Ранее мы готовили пышные сырники, которые не развалятся. Беспроигрышный рецепт на все времена.

Проверено редакцией
Читайте также
Насыпной пирог «Королевская ватрушка»: звезда чаепития — все гости просят рецепт
Общество
Насыпной пирог «Королевская ватрушка»: звезда чаепития — все гости просят рецепт
Беру пачку творога и горстку муки — пеку слоеные лодочки с творогом и яблоками. Просто, вкусно и необычно
Общество
Беру пачку творога и горстку муки — пеку слоеные лодочки с творогом и яблоками. Просто, вкусно и необычно
Закуска с плавленым сырком из 3 ингредиентов: простая намазка на поджаристый хлеб или крекеры — выручит всегда
Общество
Закуска с плавленым сырком из 3 ингредиентов: простая намазка на поджаристый хлеб или крекеры — выручит всегда
Русские лепешки с сыром за 10 минут: секрет — ждем, пока кефир запузырится от соды. Вкуснее и проще хачапури
Общество
Русские лепешки с сыром за 10 минут: секрет — ждем, пока кефир запузырится от соды. Вкуснее и проще хачапури
Пышки на сметане — замешиваем за 5 минут: сочетают в себе воздушность оладий и румяную корочку пончиков
Общество
Пышки на сметане — замешиваем за 5 минут: сочетают в себе воздушность оладий и румяную корочку пончиков
творог
сыр
завтрак
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский «Бумеранг» разнес объект ВСУ с рекордного расстояния
Морозы до -22, метели, гололед: прогноз погоды в России с 17 по 23 ноября
Названы продукты для новогоднего стола, которые лучше купить уже сейчас
Трамп публично отрекся от бывшей соратницы
В Госдуме предложили изменить правила выхода на досрочную пенсию
«Лично уничтожает»: Захарова пошутила о борьбе Зеленского с коррупцией
Самолет из Владивостока совершил аварийную посадку в Хабаровске
Трамп заявил, что продолжение украинского конфликта его раздражает
Евгений Малкин вошел в элиту снайперов НХЛ
Огневой котел для ВСУ и разгром базы: успехи ВС РФ к утру 15 ноября
Готовлю шарлотку из 4 ингредиентов: вкус детства за 30 минут!
Смерть с косой: к чему снится и как толковать
Основатель Pink Floyd назвал украинскую власть нацистской
Как правильно сажать хвойные на даче: секреты и простые правила
Поминки во сне: психологические и символические значения для каждого
Юрист ответил, что поможет регулировать работу такси
«Смертный приговор»: фон дер Ляйен стала терять позиции в ЕП
Аэропорт Ижевска приостановил прием авиарейсов
Бывшему вице-губернатору Самарской области отменили приговор
Раскрыты планы США по свержению Зеленского
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.