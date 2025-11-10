Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 15:15

Пышные сырники, которые не развалятся: беспроигрышный рецепт на все времена — так делала мама, бабушка и прабабушка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пышные сырники, которые не развалятся: беспроигрышный рецепт на все времена — так делала мама, бабушка и прабабушка. Этот рецепт станет для вас настоящим открытием — сырники всегда выходят невероятно воздушными, сохраняют идеальную форму и просто тают во рту. Секрет их пышности — в особом сочетании ингредиентов.

Для теста нам понадобится 500 граммов мелкозернистого творога из брикета. Если у вас зернистый, то нужно протереть через сито и пробить блендером. Его мы соединим с двумя желтками, двумя столовыми ложками сахара и половиной чайной ложки соли. Важный момент — добавляем две столовые ложки муки и половину чайной ложки разрыхлителя или соды, погашенной лимоном, которая и создаст ту самую воздушную текстуру. Все тщательно перемешиваем до однородности — тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам (можно еще чуть муки добавить).

Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла и выкладываем сырники столовой ложкой, формируя аккуратные овалы. Жарим на среднем огне до золотистой корочки с одной стороны, затем переворачиваем и сразу накрываем сковороду крышкой — это помогает сырникам равномерно пропечься и подняться. Готовые нежные облачка выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подаем их с любимым вареньем или сметаной, и поверьте — эти солнечные сырники исчезнут со стола мгновенно!

Ранее мы готовили кефирные лепешки на сковороде — рецепт проще некуда. Вкуснятина с маслом и вареньем или под мясную начинку.

