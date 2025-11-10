Кефирные лепешки на сковороде — рецепт проще некуда: вкуснятина с маслом и вареньем или под мясную начинку. Невероятно простые лепешки на кефире, которые жарятся на сковороде буквально за минуты! Они получаются такими воздушными и нежными, что тают во рту, а аромат свежей выпечки наполняет дом уютом. Это тот самый рецепт, где невозможно ошибиться, даже если вы никогда не пекли.

Для теста нам понадобится 250 миллилитров кефира комнатной температуры, в который мы добавим 1 яйцо, 2 чайные ложки сахара для легкой золотистой корочки и 1 чайную ложку соли. Обязательный секрет пышности — 1 чайная ложка соды, которую не нужно гасить, она прекрасно сработается с кефиром. Постепенно вводим около 400–500 граммов муки, вымешивая мягкое тесто, которое почти не липнет к рукам. В конце добавляем 3 столовые ложки подсолнечного масла — оно сделает текстуру еще более нежной.

Готовое тесто отдыхает под полотенцем всего 15–20 минут, после чего делим его на 6 равных частей и раскатываем аккуратные лепешки толщиной в полсантиметра. Обжариваем на сухой сковороде на среднем огне до румяности с двух сторон — и вот уже на вашем столе дымятся настоящие домашние облачка! Подавайте их сразу с маслом и вареньем или заверните в них мясную начинку — это всегда беспроигрышный вариант.

