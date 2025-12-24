Ждем, пока сода зашипит: печем вкусный кефирник с кокосом — простой пирог за считаные минуты

Самый простой пирог к чаю! Когда гости на пороге или просто хочется чего-то домашнего к чаю, этот кефирник выручает моментально. Он мягкий, воздушный, без лишних заморочек, а какао и кокосовая стружка делают вкус интереснее: легкая шоколадная нотка и нежный кокосовый аромат, как у десерта из кофейни.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., сахар — 150 г, кефир — 250 мл, мука пшеничная — 300 г (примерно 2 стакана), разрыхлитель — 1,5 ч. л., какао — 2 ст. л., черный шоколад — 100 г, кокосовая стружка — 50–70 г, соль — щепотка, ванильный сахар — по желанию (1 ч. л.)

Приготовление: яйца слегка взбейте со щепоткой соли, добавьте сахар и размешайте до однородности. В кефир комнатной температуры добавьте соду и подождите, пока зашипит, смешайте с яйцами. Муку просейте вместе с разрыхлителем и какао (и ванильным сахаром, если используете), затем постепенно вмешайте в жидкую основу. Растопите шоколадку и влейте в основу. В конце добавьте кокосовую стружку и перемешайте — тесто должно получиться густым, как сметана. Форму 18–22 см смажьте и слегка припылите мукой, вылейте тесто и разровняйте. Выпекайте при 180 °C примерно 40–50 минут, готовность проверьте шпажкой.

