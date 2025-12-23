Под чай, плед и близких рядом: хорошее новогоднее кино для вечера — три фильма с высоким рейтингом

Под чай, плед и близких рядом: хорошее новогоднее кино для вечера — три фильма с высоким рейтингом

Новый год — время кино, которое согревает. Когда дома пахнет мандаринами, гирлянды уже включены, а все немного устали от суеты, хочется включить фильм для души: чтобы было и смешно, и трогательно, и с ощущением, что чудеса все-таки случаются. Вот три проверенных варианта для праздничных вечеров — под чай, плед и близких рядом.

«Семьянин» (США) — рейтинг 7,9. Это теплая история о том, как один выбор может перевернуть жизнь и расставить приоритеты по местам. В главных ролях Николас Кейдж и Теа Леони — их дуэт делает фильм особенно уютным и рождественским.

«Любите Куперов» (США) — рейтинг 6,7. Отличный вариант для просмотра компанией: большая семья, много персонажей, праздничный хаос, неловкие ситуации и момент, когда все идет не по плану, — но именно так и рождается настоящее новогоднее настроение. В ролях: Дайан Китон, Джон Гудман, Алан Аркин, Эд Хелмс.

«Счастье в конверте» (Россия) — рейтинг 8,5. Если хочется доброты и эмоций, которые остаются после титров, выбирайте этот фильм. Он про простые человеческие чудеса и тепло, которое иногда приходит самым неожиданным способом. Среди актеров — Евгения Глотова и Юлия Рудина.

Выбирайте по настроению: для вдохновения — «Семьянин», для семейного шума — «Любите Куперов», для душевного вечера — «Счастье в конверте».

Ранее мы рассказывали, какую сумму собрал фильм «Аватар-3» с начала проката.