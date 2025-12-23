Новый год-2026
Инжир и вишня — теперь это моя топ-начинка для пирога: готовлю изысканный десерт с карамельными нотками

Этот пирог — идеальный союз летней сочности и осенней сладости. Кисло-сладкая вишня и нежный медовый инжир, томящиеся в собственном соку, создают начинку невероятной глубины. А хрустящее рассыпчатое масляное тесто с легкой карамельной нотой становится для нее безупречной основой.

Для теста смешиваю просеянную муку (350 г) с сахаром (50 г) и щепоткой соли. Добавляю холодное сливочное масло (180 г), нарезанное кубиками, и растираю пальцами или рублю ножом в крошку. Постепенно вливаю холодную воду (100 мл) и быстро замешиваю гладкое тесто. Формирую шар, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник минимум на 30 минут. Для начинки свежую или размороженную вишню (350 г) смешиваю с сахаром (50 г) и кукурузным крахмалом (30 г). Свежий инжир (3–4 шт.) нарезаю дольками. Охлажденное тесто раскатываю в пласт и выкладываю в форму, формируя бортики. Равномерно распределяю вишню, сверху выкладываю дольки инжира. Начинку сбрызгиваю растопленным сливочным маслом (30 г). Отправляю пирог в разогретую до 180 °C духовку на 40–50 минут, пока тесто не зарумянится, а начинка не станет сочной и густой. Даю пирогу полностью остыть в форме перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
