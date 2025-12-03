Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 14:52

«Он будет»: в МИД России высказались о сроках проведения саммита ЛАГ

Вершинин: саммит Лиги арабских государств отложен и не пройдет в 2025 году

Сергей Вершинин Сергей Вершинин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Саммит Лиги арабских государств перенесен и не пройдет в 2025 году, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью RTVI. Окончательная дата проведения мероприятия будет согласована с арабскими партнерами, подчеркнул дипломат.

Такой саммит будет, он будет в то время, которое максимально подойдет и нам, и нашим арабским партнерам. <…> [Он состоится] точно не в этом году, — сказал Вершинин.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что предстоящий Российско-Индийский саммит в Нью-Дели должен дать старт новым проектам в области ВТС. По его словам, каждая встреча руководителей двух государств запускает процесс развития новых направлений партнерства.

Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что очередной саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в Москве. Мероприятие запланировано на 11 ноября 2026 года. Встреча глав стран-участниц будет проведена под лозунгом: «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность».

