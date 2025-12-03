Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 09:51

Раскрыты возможные результаты российско-индийского саммита в Нью-Дели

Глава ФСВТС Шугаев: российско-индийский саммит откроет новые ВТС-проекты

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press
Предстоящий российско-индийский саммит в Нью-Дели должен стать точкой отсчета для запуска новых проектов в сфере военно-технического сотрудничества, сообщил ТАСС глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев. По его словам, любая встреча лидеров двух стран дает старт в развитии новых направлений сотрудничества.

Любая встреча лидеров России и Индии дает старт в развитии новых направлений сотрудничества. Уверен, что нынешний визит не станет исключением, — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет выводить сотрудничество с Индией и Китаем на новый уровень. По его словам, страны объединяют долгие годы дружбы и стратегического партнерства.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал морской коридор Ченнаи — Владивосток одним из самых приоритетных на сегодня проектов России и Индии. Москва и Нью-Дели крайне заинтересованы в их развитии. По словам представителя Кремля, то же касается и порта Чабахар.

Государственная дума ратифицировала соглашение между Россией и Индией о порядке направления военных кораблей и самолетов на территорию стран. Документ регулирует не только отправку личного состава и техники, но и их материальное обеспечение.

