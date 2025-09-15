Празднование Дня города в Москве
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара

Лидеры ЛАГ и ОИС намерены противостоять попыткам Израиля навязать статус-кво

Лидеры Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Дохе подтвердили необходимость противодействия планам Израиля по навязыванию нового статус-кво в регионе, передает ТАСС. Израильские удары по Катару подрывают шансы на достижение мира и ставят под угрозу все достижения в нормализации отношений арабских и исламских стран с Тель-Авивом, включая существующие и будущие соглашения.

Подтверждается необходимость противодействия планам Израиля по навязыванию нового статус-кво в регионе, поскольку они представляют прямую угрозу региональной и международной стабильности и безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил, что эмират сохраняет возможность дать ответ на израильские атаки в районе Дохи. Он акцентировал, что Катар не допустит посягательств на свой суверенитет. Глава правительства также сообщил, что в настоящее время формируется рабочая группа под руководством дипломата Мохаммеда аль-Хулаифи, которая займется подготовкой юридических шагов в связи с ударами Израиля.

