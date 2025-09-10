Катар объявил о подготовке ответа на удары Израиля по Дохе

Катар оставляет за собой право ответить на удары Израиля по Дохе, заявил премьер-министр эмирата, шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани. Он подчеркнул, что страна не потерпит нарушения своего суверенитета, передает Al Jazeera.

Нельзя игнорировать действия, направленные на бездумное нарушение суверенитета государств, и с ними необходимо бороться всеми средствами, — сказал Аль Тани.

Он отметил, что власти прямо сейчас формируют команду под руководством дипломата Мохаммеда бин Абдулазиза аль-Хулаифи, она примет правовые меры в ответ на израильские удары. Доха уже организовала диалог с дружественными странами на этот счет.

Ранее военный эксперт, директор российского Музея ПВО Юрий Кнутов предположил, что США могли дистанционно отключить систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в Катаре перед авиаударом Израиля по столице страны Дохе. По его словам, эта техника связана со спутниковой разведкой и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения, поэтому такая возможность у американских военных была.

Тем временем йеменское движение «Ансар Аллах» выпустило баллистические ракеты по целям в Тель-Авиве. Миллионы израильтян были вынуждены искать укрытие в бомбоубежищах.