Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 00:34

Катар объявил о подготовке ответа на удары Израиля по Дохе

Джассим Аль Тани: Катар оставит за собой право ответить на удары Израиля по Дохе

ЦАХАЛ ЦАХАЛ Фото: Jamal Awad/XinHua/Global Look Press

Катар оставляет за собой право ответить на удары Израиля по Дохе, заявил премьер-министр эмирата, шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани. Он подчеркнул, что страна не потерпит нарушения своего суверенитета, передает Al Jazeera.

Нельзя игнорировать действия, направленные на бездумное нарушение суверенитета государств, и с ними необходимо бороться всеми средствами, — сказал Аль Тани.

Он отметил, что власти прямо сейчас формируют команду под руководством дипломата Мохаммеда бин Абдулазиза аль-Хулаифи, она примет правовые меры в ответ на израильские удары. Доха уже организовала диалог с дружественными странами на этот счет.

Ранее военный эксперт, директор российского Музея ПВО Юрий Кнутов предположил, что США могли дистанционно отключить систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в Катаре перед авиаударом Израиля по столице страны Дохе. По его словам, эта техника связана со спутниковой разведкой и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения, поэтому такая возможность у американских военных была.

Тем временем йеменское движение «Ансар Аллах» выпустило баллистические ракеты по целям в Тель-Авиве. Миллионы израильтян были вынуждены искать укрытие в бомбоубежищах.

Катар
Израиль
Доха
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Больше двух десятков БПЛА сбили над Россией незадолго до полуночи
Писал матом на стенах: этнограф из РФ провел два месяца в тюрьме у талибов
Приметы на 10 сентября: что пророчит листопад и кошки на Скирдников
Катар объявил о подготовке ответа на удары Израиля по Дохе
Актер из «Полицейского с Рублевки» закрыл сбор денег на лечение рака
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 сентября 2025 года
Помощь Кобзона, протекция Пугачевой, суды за квартиру: как живет Долина
Звезде фильма «Ты у меня одна» стало плохо перед спектаклем
Росавиация ограничила работу аэропорта в Калуге
В российском городе начался пожар после атаки ВСУ
«Связать узами»: Орбан раскрыл, как Евросоюз планирует использовать Украину
«Орешник», «Кинжал», «Циркон». Почему весь мир боится гиперзвука РФ
В США заявили, что Украина готова заморозить линию фронта
Крушение Ан-2 в Ростовской области классифицировали как катастрофу
Военэксперт указал на необычный нюанс в ударе Израиля по Дохе
ЕС хочет закрыть небо Украины ракетами США: Трамп пойдет на конфликт с РФ?
В Петербурге мясник изнасиловал школьницу
Звезда сериала «Хирург» раскрыла, как относится к постельным сценам в кино
Кадыров публично обратился к перенесшей операцию Симоньян
Полина Максимова объяснила моду на 90-е в российском кино
Дальше
Самое популярное
Икра из свеклы с жареным луком на зиму в банках: вкуснее грибной
Общество

Икра из свеклы с жареным луком на зиму в банках: вкуснее грибной

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.