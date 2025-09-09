Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Военэксперт указал на необычный нюанс в ударе Израиля по Дохе

Военэксперт Кнутов предположил, что США отключили ПВО Катара перед ударом ЦАХАЛ

ЦАХАЛ ЦАХАЛ Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

США могли дистанционно отключить систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в Катаре перед авиаударом Израиля по столице страны Дохе, заявил военный эксперт, директор российского Музея ПВО Юрий Кнутов. По его словам, эта техника связана со спутниковой разведкой и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения, поэтому такая возможность у американских военных была, передает «Взгляд».

Катар использует американские комплексы ПВО Patriot, которые при необходимости легко отключить дистанционно — конструкция это предусматривает. Я уверен, что американцы их просто отключили, — отметил он.

Кнутов уточнил, что такая «кнопка отключения» могла быть предусмотрена для предотвращения поражения собственных сил. Также с ее помощью могли блокировать атаку при отсутствии необходимости применения оружия. Именно из-за этой особенности эксплуатации Турция в свое время отказалась покупать Patriot и отдала предпочтение российской С-400, подчеркнул специалист.

Ранее израильские силы нанесли удар по больнице Нассер в Хан-Юнисе, в результате чего погибли 14 человек, включая трех журналистов телеканала Al Jazeera. Взрыв пришелся на приемный покой медицинского центра.

Тем временем йеменское движение «Ансар Аллах» выпустило баллистические ракеты по целям в Тель-Авиве. Миллионы израильтян были вынуждены искать укрытие в бомбоубежищах, при этом работа аэропорта была приостановлена.

