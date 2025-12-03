В ВТБ рассказали об инвесторском спросе и привлекательности рынка в России

В ВТБ рассказали об инвесторском спросе и привлекательности рынка в России

Член правления ВТБ Виталий Сергейчук поделился на 16-м Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» мнением об экономических связях России, качестве инфраструктуры и ликвидности рынка нашей страны.

По мнению Сергейчука, сегодня российские институциональные и розничные инвесторы остаются основным устойчивым источником спроса в сделках IPO. Возвращение иностранного капитала рассматривается как дополнение к растущему локальному инвесторскому спросу, а не его замена. В недавнем SPO ВТБ спрос розничных клиентов «ВТБ Мои Инвестиции» составил более четверти общего объема спроса — около 50 млрд рублей.

Член правления ВТБ отметил, что при улучшении геополитической ситуации первой волной спроса могут стать инвесторы из дружественных регионов, прежде всего это Ближний Восток, имеющий тесные экономические связи с Россией.

Иностранные инвесторы прежде всего ориентируются на качество инфраструктуры и предсказуемость игры, отметил эксперт. Для них критичны надежные расчеты и хранение активов, репатриации дивидендов и средств от продажи. Также значение имеет налоговый режим, защита прав миноритариев и качество информации. Важны и IR-коммуникация, истории успешных размещений, когда справедливая цена IPO и динамика после листинга подтверждают инвестиционную привлекательность рынка. Сергейчук отметил, что эмитенты должны быть ориентированными на долгосрочные отношения, предлагать ощутимую премию участникам IPO/SPO, а также придерживаться планов по показателям.

Спикер считает, что возврат иностранных институциональных инвесторов увеличит глубину спроса и ликвидность на рынке акций России, а также обеспечит возможность качественно абсорбировать шоки ценовых амплитуд. А со временем это должно снизить премию за риск, выровнять мультипликаторы акций и поддержать рост капитализации компаний.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Повышение активности институциональных инвесторов играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития рынка, сказал член правления ВТБ:

Присутствие институциональных инвесторов в IPO и на вторичном рынке позволяет компаниям получать обратную связь по оценке бизнеса и сделке. Крупные и долгосрочные заявки формируют якорный спрос и поддерживают котировки. Для рынка их участие — важный сигнал качества и доверия, который укрепляет интерес розничных инвесторов, — отметил Сергейчук.

Кроме того, по мнению эксперта, наличие институциональных инвесторов повышает качество раскрытия информации и формирует качественную IR-среду всего рынка.

При этом внедрение стандартов ЦБ, среди которых обязательное раскрытие прогнозных показателей, краткого и понятного резюме проспекта, данных об аллокации и механизмах стабилизации, благоприятно скажется на рынке.

Ранее старший вице-президент, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин заявил, что в течение ближайших 10 лет банки будут становиться одними из ключевых проводников внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в сектор экономики, а финансовая система будущего трансформируется в гибридную. По его словам, ИИ уже сегодня используется для персонализированных предложений для клиентов.